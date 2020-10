Las mejores fotografías de naturaleza del Wildlife Photographer of the Year 2020

Fotografía ganadora en la categoría: Wildlife Photojournalism: Single Image

Con una mano levantada para indicar al oso que se ponga de pie y con la otra sosteniendo una caña, el entrenador dirige el espectáculo en la pista de hielo. Un bozal de alambre evita que el oso polar muerda, y una red de seguridad azul rodea la pista del circo. Es una vista impactante, no por el enorme depredador que se eleva sobre la pequeña mujer con su atuendo de patinaje sobre hielo, sino por la dinámica de poder desigual expresada por la postura del oso y el conocimiento de que no está actuando por elección propia. Pero para los visitantes del circo itinerante ruso, aquí en la ciudad de Kazán, es entretenimiento. Ignoran cómo se ha entrenado al oso polar y lo que podría soportar entre bastidores, incluido el hecho de que cuando no está actuando probablemente pasa la mayor parte del tiempo en una jaula de transporte. El oso polar es una de las cuatro hembras supuestamente capturadas en la Tierra Franz Josef de Rusia cuando tenían dos años ('abandonada', según el entrenador). 18 continúan actuando años después como propiedad del Circus On Ice, el único circo conocido en que actúan osos polares. Para la fotógrafa, que ha pasado un par de años informando sobre la explotación y el abuso animal, esta fue la más impactante y simbólica de todas las escenas de explotación que ha filmado.

Canon EOS 5D Mark IV + 70–200mm f2.8 lens; 1/500 sec at f4; ISO 2000.

Foto: Kirsten Luce/ Wildlife Photographer of the Year 2020 / Natural History Museum, London