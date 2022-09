Las mejores fotografías de aves de 2022

"En lo alto de las montañas, el viento, la nieve y el frío mantienen el férreo control del invierno durante muchos meses. Aquí es donde la perdiz nival prospera en un paisaje blanco sin fin", cuenta el fotógrafo noruego Erlend Haarberg, cuya imagen de esta hermosa ave con su plumaje invernal volando sobre las montañas cubiertas de nieve de Tysfjord, en Noruega, le ha valido para hacerse con el título de fotógrafo de aves del año. "En este día de invierno en particular, me dirigía a la cima de una montaña. Casi había llegado cuando vi algunas huellas del pájaro en la nieve", continúa. "Pronto se hizo a volar con el dramático telón de fondo que muestra el duro entorno al que este ave llama hogar".

Haarberg se ha alzado con el gran premio de la competición Bird Photographer of the Year, sin embargo hoy os damos a conocer a todos los ganadores de uno de los concursos de fotografía de aves más prestigiosos del mundo, el cual este 2022 celebra su séptima edición y que ha cerrado la fase de candidaturas con un total de 20.000 imágenes presentadas al concurso. "Una vez más, nuestros talentosos fotógrafos han arrojado luz sobre la increíble diversidad de aves con la que compartimos nuestro planeta", cuenta su director, el fotógrafo de naturaleza Will Nicholls,"pero también es un claro recordatorio de lo que podemos perder si no continuamos cuidando el mundo natural y luchando por su protección contra las muchas amenazas que existen hoy en día".

El certamen también tiene la conservación en su ADN, este año, la competición donó más de 5.000 libras a la organización benéfica asociada Birds on the Brink, que proporciona fondos vitales para proyectos de conservación de aves en todo el mundo. Las imágenes ganadoras también darán la vuelta al mundo en una exposición itinerante que desde septiembre de este año se extenderá hasta agosto de 2023. En esta galería fotográfica os mostramos una selección de algunas de las más llamativas.