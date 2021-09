Las mejores fotografías de aves de 2021

Fotografía ganadora en la competición: Young Bird Photographer of the Year. Categoría: 14-17 years.

"Pasé mucho tiempo con el gallo lira común la primavera pasada. Después de fotografiarlos varias veces con mi teleobjetivo, decidí probar algo nuevo. Por la tarde me dirigí una vez más a la zona de impresionantes aves. Después de una hora de caminata, había llegado a mi destino. Esta vez, junto a mi teleobjetivo, había guardado un objetivo gran angular en mi mochila. Esa noche yo era la única persona en el área. Desde lejos podía escuchar las vacas en los lejanos Alpes, pero por lo demás era el silencio indescriptible de las montañas lo que recuerdo. Después de una cena caliente cocinada en la hornilla de gas y una noche fría en mi saco de dormir, mi despertador sonó a las cuatro de la mañana. Me arrastré hasta mi trípode, que ya había montado el día anterior, y puse la cámara en su posición. Luego me escondí bajo una red de camuflaje y esperé y esperé. Hacía mucho frío y me aseguré de que la conexión de mi cámara al iPhone no se rompiera. Después de unos 30 minutos, de repente me vi rodeado de sombras y el hermoso sonido de esta aves rompió el silencio. Cuando vi a uno de ellos justo frente a mi cámara, me di cuenta de que mi plan podría funcionar. Ya había tomado las primeras fotos. Entonces salió el sol, exactamente donde esperaba que estuviera. Una vez más, apareció el ave, y ahora todo era perfecto."

Foto: Levi Fitze / Bird Photographer of the Year 2021