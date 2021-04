Las mejores fotografías de aves de 2021

"El verano pasado, durante unas vacaciones familiares en Croacia, pasé un tiempo fotografiando cormoranes. Uno de mis objetivos era tomarles una foto bajo el agua, pero fue mucho más difícil de lo que pensé al principio. Aunque no se preocupaban por mí, cuando estaban en tierra eran mucho más cautelosos que cuando estaban bajo el agua. No quería molestarlos, así que mi táctica fue la paciencia. Esperé en el agua durante horas, junto a la roca donde se posaban y de la que supuse que saltarían y se sumergirían. Pero en contraste con mis expectativas, descubrí que se alejaron nadando para encontrar un grupo de peces y solo entonces se sumergirían. Estaba empezando a perder la paciencia y casi me rindo. Sin embargo, finalmente mi persistencia dio sus frutos: animado a bucear por un nadador cercano, uno de los Cormoranes saltó al agua frente a mí y se zambulló a unos pocos metros. Seguí al pájaro bajo el agua y le tomé algunas fotografías casi a ciegas. Estaba muy contento con el resultado. Lo que más me gusta de esta imagen es que puedes ver el punto brillante iluminado por el sol detrás de donde se sumergió el pájaro".

Nikon D500 with Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 lens. 16mm focal length; 1/400th second; f/5.6; IS 400.

Foto: Gábor Li / Bird Photographer of the Year