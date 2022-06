La mejor fotografía de naturaleza del 2022 procede de las antípodas

Fotografía finalista en la categoría: Landscape

Un rayo colosal se lanza desde de una tormenta oceánica y atraviesa la corriente ascendente, dividiéndose finalmente en siete puntos de impacto separados. Captada a una distancia de 100 kilómetros, la base de esta tormenta está oscurecida por la curvatura de la Tierra.

Nikkor Z 70–200mm f/2.8 S, 8, f/2.8, ISO 400, Nikon Z7

Foto: Will Eades / Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2022