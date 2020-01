Maravillas de un planeta azul

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Underwater Conservation

Mi compañera de buceo vino a mí llorando hablando de una pobre tortuga que ya llevaba mucho tiempo muerta, enredada en un sedal. No tuvo tiempo de quitar la línea, así que me dijo dónde estaba y volví. No quería que ningún carroñero se enredara. Tomé mi cámara porque imágenes como esta pueden convertirse en advertencias para el futuro. No queríamos que ninguna otra tortuga, ni ninguna otra criatura, acabara condenada al mismo destino desafortunado; ahogarse gracias a nuestra negligencia.

Nikon D500 Camera, Tokina 10-17mm Fisheye Lens, Aquatica D500 Housing, Dual Sea & Sea YS-250 Strobes; 1/250 sec, F14, ISO 100

Foto: Shane Gross / Ocean Art Photo Competition 2019