El koala, declarado en peligro de extinción

Los koalas pasarán a engrosar la lista de animales en peligro de extinción, según una decisión del Gobierno de Australia tras revisar las poblaciones de esta emblemática especie, amenazada en los últimos años por sequías, la tala de árboles y los incendios que asolaron el país en 2021.

"La nueva inclusión en la lista pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta la especie", ha declarado la ministra de Medio Ambiente de Australia, Sussan Ley en un comunicado gubernamental en el que se puntualiza, sin embargo, que "juntos podemos garantizar un futuro saludable para el koala, con lo que esta decisión jugará un papel clave en ese proceso".

El koala, animal endémico y símbolo nacional de Australia, se enfrenta desde hace tiempo a una profunda crisis. Se calcula que hace más de dos siglos, antes de que los europeos se asentaran en Australia, cerca de unos 10 millones de koalas habitaban en una franja de unos 2.500 kilómetros de largo de la costa oriental. La presión humana fue tal que estos marsupiales, cazados por su preciada piel, estuvieron a punto de extinguirse en la mitad de su área de distribución. Por poner un ejemplo, en el estado de Queensland, situado en el noreste del país, se mataron a un millón de ejemplares, mientras que al final de la última temporada de caza, en 1927, solo quedaban unas decenas de miles.

A lo largo de los siguientes 50 años, las cifras fueron mejorando, en gran parte gracias a las políticas de reintroducción y a los trabajos de las ONG conservacionistas. Pero la pérdida de hábitat y las enfermedades acabaron azotando de nuevo a unas poblaciones en acusado declive.

Es muy difícil censar koalas, por lo que las estimaciones del número de marsupiales varían enormemente en función de la zona o de quien realice el recuento. Hay que recordar que los koalas dependen de los bosques de eucalipto para sobrevivir, por lo que son especialmente sensibles al más mínimo cambio en los ecosistemas.

Según apunta la ONG WWF Australia, las últimas investigaciones han desvelado que las poblaciones de Queeensland se han reducido hasta un 50% desde el año 2001, un descenso que ha sido más acusado en Nueva Gales del Sur, donde se han contabilizado hasta un 62% menos koalas en el mismo período que en los últimos años.

The Endangered status of the koala means they and their forest homes should be provided with greater protection under Australia’s national environmental law. Not only will this protect the iconic animal, but many other species living alongside them.#KoalasForever