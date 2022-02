La isla Elefante, un hogar para los rorcuales comunes

Los siglos XIX y XX, en los cuales la caza comercial de ballenas alcanzó su punto álgido, fueron dos centurias fatídicas para todo tipo de cetáceos, perseguidos principalmente por el entonces codiciado aceite de ballena. Pero también por otros productos como el espermaceti, una cera u aceite blanquecino usado en cosmética, o el ámbar gris, una secreción de los intestinos del cachalote que en el pasado, usado como fijador en perfumería, fue considerado el producto más valioso de la industria ballenera.

Balleneros se preparan para cortar un rorcual común varado Ilustración de un famoso artista naturalista, Ernest Seton Thompson, publicada en un libro de 1898 sobre animales de América del Norte. Foto: iStock

Durante estos aciagos siglos para las ballenas, algunas de las más perseguidas fueron sin duda los rorcuales comunes -Balaenoptera physalus-, quizá por su imponente tamaño. Así, cuentan las crónicas que estos rorcuales fueron cazados tan intensamente que solo sobrevivió un pequeño porcentaje de la población en el hemisferio Sur, motivo por el que los biólogos marinos, aún a día de hoy, saben muy poco sobre el que es segundo animal más grande del mundo, únicamente superado por Balaenoptera musculus, es decir, la archiconocida ballena azul.

Y es precisamente por esto, por el gran desconocimiento que se tiene de este gigante de los océanos, que el reciente hallazgo de una gran cantidad de rorcuales comunes que frecuentan regularmente las aguas ricas en krill de los alrededores de la Isla Elefante podría tomar una súbita relevancia en los próximos años.

Las grabaciones subacuáticas que dan fe del descubrimiento realizado por investigadores del Instituto Alfred Wegener - Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina -AWI- y el Instituto Johann Heinrich von Thünen para la Pesca Marina no dan pie al engaño, pues según informan en un artículo titulado Seasonal and diel cycles of fin whale acoustic occurrence near Elephant Island, Antarctica, que se publicaba en la revista Open Science de la Royal Society, en las escuchas realizadas durante el mes de mayo, momento en que la afluencia de rorcuales comunes es mayor en la isla Elefante "se pueden escuchar tantas vocalizaciones de rorcual que las llamadas individuales se fusionan en un verdadero coro".

"Durante el mes de mayo en la isla Elefante se pueden escuchar tantas vocalizaciones de rorcual que las llamadas individuales se fusionan en un verdadero coro"

"Los rorcuales comunes aún son raros y, según los libros de texto, normalmente aparecen en grupos de tres y hasta de un máximo de siete" explica la bióloga marina de AWI, Elke Burkhardt, cuya sorpresa fue máxima cuando, mientras se encontraba en una expedición en el Mar de Scotia a bordo del rompehielos de investigación alemán Polarstern a finales del verano austral de 2012, contó más de 100 rorcuales comunes al norte de la Isla Elefante. ¿Fue un hallazgo casual o aquello significaba que un gran número rorcuales comunes se reunía aquí regularmente? se preguntaba Bulkhardt. Y si es así ¿por qué estaban allí?

Vista aérea de la Isla Elefante, en el mar de Scotia Foto: NASA Earth Observatory / Joshua Stevens / USGS

Comida, sexo y cantos de rorcual

Para responder a esta pregunta, en enero de 2013, la investigadora y su equipo instalaron un amarre con dos grabadoras acústicas submarinas y un dispositivo para determinar el suministro de alimentos al noroeste de la isla Elefante. Durante un período de tres años los instrumentos registraron el paisaje sonoro submarino y recopilaron datos sobre el suministro de alimentos en la columna de agua superior. Al hacerlo, ayudaron a identificar uno de los hábitats más importantes del rorcual común del sur, motivo por el que ahora los biólogos marinos reclaman medidas de protección para este importante lugar del que podría depender la recuperación de las poblaciones de rorcuales comunes en todo el mundo.

"Nuestras observaciones desde Polarstern no fueron casualidad", declara Burkhardt. "Como muestran nuestros resultados, de diciembre a agosto las ballenas habitan regularmente las aguas que rodean la Isla Elefante. Aquí no solo cazan krill antártico, sino que también buscan pareja", continúa.

Los biólogos marinos reclaman medidas de protección para este importante hábitat del que podría depender la recuperación de las poblaciones de rorcuales comunes en todo el mundo.

"Nuestras grabadoras registraron la mayor cantidad de llamadas de rorcual precisamente durante la temporada en que comienza el período de reproducción para la población del hemisferio Sur", continúa la investigadora mientras aprovecha para explicar que los rorcuales comunes se pueden identificar por las llamadas de baja frecuencia que son típicas de la especie. "Los machos que están listos para aparearse y quieren atraer a las hembras emiten estos sonidos graves a una frecuencia de 20 hercios en intervalos rápidos y regulares", añade. "Y su comportamiento de cortejo también puede explicar por qué en el mes de mayo nuestros instrumentos registraron tantas de estas llamadas que se fusionaron y apenas se distinguían como sonidos individuales".

Isla Elefante, una candidata a Área Marina Protegida

Burkhardt se declara encantada de descubrir esta gran población de rorcuales comunes alrededor de la isla Elefante: "Si esta concentración de ejemplares realmente es un indicador de que la población de rorcual está creciendo, representaría un logro notable de la moratoria internacional para la caza de ballenas que entró en vigor hace 35 años", declara.

Tripulación del HSM Endurance en la isla Elefante Imagen tomada por el fotógrafo abordo del HMS Endurance, Frank Hurley. El terreno montañoso helado de la isla Elefante fue un refugio desafiante pero necesario para la tripulación del HMS Endurance Foto: Frank Hurley / State Library of New South Wales

Sin embargo, al mismo tiempo los nuevos hallazgos son motivo de preocupación. Por un lado, el mar de Scotia es un explotado caladero de pesca del krill antártico, y por otro es visitado con frecuencia por cruceros turísticos que tienen grandes repercusiones para estos cetáceos. "Todo ello hace que sea aún más importante proteger las aguas de manera integral alrededor de la Isla Elefante; regular tanto la pesca de krill como el turismo para evitar dañar las poblaciones de rorcuales comunes", continúa la investigadora, que específíca demás que, en consecuencia, el paisaje sonoro debe grabarse a intervalos regulares para documentar cualquier cambio en la población.

¿Dónde pasan el invierno los rorcuales comunes de la Isla Elefante?

Mientras analizaba las grabaciones submarinas, el equipo de investigación descubrió otro detalle interesante: el pulso de 20 Hz también contiene un sonido que lo acompaña con una frecuencia de 86 Hz. Esta llamada se asemeja a las llamadas de rorcual que los biólogos marinos chilenos habían registrado previamente frente a las costas de Chile central, particularmente en la época del año en que los instrumentos en la isla Elefante rara vez registraban los sonidos de estas ballenas. ¿Era posible que la misma población de ballenas produjera los sonidos en ambas regiones, y que se moviera de un lado a otro entre las Islas Shetland del Sur, a las que pertenece la Isla Elefante, y la costa del Pacífico de Chile?

Burkhardt responde comentando que "se cree que los rorcuales comunes producen sonidos de mayor frecuencia que acompañan a poblaciones específicas que se pueden usar para distinguir entre diferentes poblaciones. Si este es el caso, probablemente podamos concluir que los rorcuales comunes que habitan las aguas que rodean la Isla Elefante en el sur en verano pueden dar a luz a sus crías en las aguas más cálidas de la costa del pacífica chilena más adelante, y que estas ballenas viajan regularmente entre las dos regiones".

Rorcual común en el Santuario de Pelagos en el mar Mediterráneo Foto: Greenpeace / Paul Hilton

Sin embargo, para verificar esto se requieren más estudios. Con este fin, el equipo de investigación con sede en Bremerhaven ha instalado dispositivos de grabación submarinos adicionales que se tratarán de recuperar en 2022. Los biólogos marinos están analizando actualmente sus grabaciones submarinas del último período, correspondientes al 2016 en adelante. Los primeros extractos son prometedores, pues en los veranos posteriores a este año, la Isla Elefante siguió siendo el lugar de reunión favorito de los rorcuales comunes.