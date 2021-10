Guarnición de insectos en el menú de las vacas

El ganado, al parecer, consume más que plantas. Se trata de una de las principales y controvertidas conclusiones de un artículo que bajo el título Revealing cryptic interactions between large mammalian herbivores and plant-dwelling arthropods via DNA metabarcoding, se publicaba a principios de octubre en la revista Ecology de la Sociedad Americana de Ecología.

Los grandes mamíferos herbívoros se encuentran con frecuencia con insectos y artrópodos que habitan en las plantas que se alimentan, sin embargo, su ingestión y el alcance de esta interacción trófica directa rara vez había sido abordado.

El estudio, basado en la secuenciación del ADN hallado en boñígas frescas de vaca, ha encontrado que estos animales ingieren de forma habitual una amplia variedad de insectos que habitan en las plantas. Así, el equipo de científicos liderado por Moshe Inbar, del Departamento de Biología Evolutiva y Ambiental, de la Universidad de Haifa, en Israel, tropezó con que más de tres cuartas partes de los excrementos de vaca analizados contenían ADN de varios grupos de insectos.

Más de tres cuartas partes de los excrementos de vaca analizados contenían ADN de varios grupos de insectos

Entre el ADN hallado más frecuentemente se encuentra el de algunos grupos más inmóviles como orugas e insectos que se alimentan dentro de los propios tejidos de las plantas, sin embargo, aunque en menor medida, también se halló el de algunos artrópodos como arañas. "Identificamos los grupos de insectos vulnerables a la ingestión, como especies sésiles y etapas de vida inmaduras, explican los autores. "En total, se ingirieron 25 familias de insectos y 4 familias de arácnidos, un patrón que varió durante la temporada, pero no con la intensidad del pastoreo", continúan.

"Probablemente el ganado no esté buscando a estos invertebrados, pero aun así, esta depredación incidental podría tener grandes consecuencias tanto para las vacas como para sus presas", añaden. "Nunca antes se había medido la contribución de los insectos a la dieta de los mamíferos que pastan, pero los resultados sugieren que estos herbívoros podrían considerarse omnívoros", concluyen con una afirmación que probablemente dará mucho de qué hablar.