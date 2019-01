¿Por qué las medusas nos resultan tan fascinantes?

Las medusas luna, habitantes de bahías someras de todo el mundo, parecen pequeños fantasmas no del todo benévolos.

Tienen una umbrela traslúcida orlada de pálidos tentáculos, y al contemplar su avance pulsado, casi se diría que el agua ha cobrado vida. En el Acuario Nacional de Baltimore, cuando se anima a los visitantes a tocar las medusas luna, la primera reacción suele ser de miedo. Al garantizarles que son inofensivas, los visitantes se remangan y, no muy convencidos, introducen la mano en la pecera.



«¡Son blanditas!», oigo chillar a un niño.

«¡Qué frías!», grita una niña.



«A mí me parecen hipnóticas –me dice Jennie Janssen, la conservadora auxiliar que supervisa el cuidado de las medusas del acuario–. Aunque no tienen cerebro, sobreviven (prosperan, de hecho) generación tras generación».

Pavorosas, blandas, frías, hipnóticas: las medusas son eso y mucho más. Desde el punto de vista anatómico son animales simples; carecen de

cerebro, de sangre y de huesos, y poseen órganos sensoriales muy rudimentarios. Muchas de las criaturas a las que ponemos la etiqueta genérica de medusas tienen menos relación entre sí que, pongamos, el caballo y el caballito de mar. No solo ocupan ramas distintas del árbol zoológico, sino que ni siquiera comparten hábitat: a algunas les gusta la superficie del mar; a otras, las profundida­des, e incluso las hay que prefieren el agua dulce. Lo que tienen en común es haber coincidido en el uso de una estrategia similarmente eficaz para ir flotando por la vida: tienen el cuerpo gelatinoso.

En vista de su diversa historia evolutiva, no es de extrañar que las medusas presenten una fabulosa gama de morfologías, tamaños y conductas. En lo relativo a la reproducción, son unas de las criaturas más versátiles del planeta. Pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente; dependiendo de la especie, algunas crean copias de sí mismas al dividirse en dos, otras forman pequeños grupos de células capaces de crear un nuevo ejemplar completo, o liberan diminutos clones con forma de copo de nieve en un proceso denominado estrobilación. Lo más asombroso de todo es que algunas medusas parecen capaces de reproducirse más allá de la tumba.

La llamada medusa inmortal parece un minúsculo dedal velludo. Vive en el Mediterráneo y en aguas de Japón. Los miembros de esta especie son capaces de revertir el proceso de envejecimiento, de modo que, en vez de morir, se reconstituyen a sí mismos en forma de juveniles. El juvenil reinicia entonces el ciclo vital de la medusa. Es como si una rana volviese a convertirse en renacuajo, o una mariposa en oruga. Los científicos llaman a este proceso casi milagroso transdiferenciación.



Las medusas luna y sus primas, entre las que se cuentan la medusa crin de león y la ortiga de mar, se conocen como medusas verdaderas. Pertenecen a la clase de los escifozoos, del filo de los cnidarios, que también incluye a los corales. (La categoría taxonómica filo es tan amplia que humanos, peces, serpientes, ranas y todos los demás animales con notocordio se engloban en el mismo –el filo de los cordados–, como también las salpas, que a veces se meten en el mismo saco que las medusas).



De adultas, las medusas verdaderas tienen forma de platillo invertido o de paracaídas abierto. Se propulsan por el agua contrayendo los músculos de la umbrela, y sus tentáculos están provistos de células urticantes que lanzan minúsculos filamentos venenosos con los que arponean a las presas flotantes. Para llevárselas a la boca se valen de unos apéndices que recuerdan a serpentinas, los llamados brazos orales. En algunas especies los brazos orales tienen boca propia.



Hay medusas, como las temidas carabelas portuguesas –que pertenecen a un orden distinto, el de los sifonóforos–, que practican una forma poco habitual de vida colectiva. Lo que nos parece una única carabela es técnicamente una colonia desarrollada a partir del mismo embrión. En vez de limitarse a aumentar de tamaño, el embrión cría nuevos «cuerpos» que desempeñan diferentes funciones. Algunos se convierten en tentáculos, por ejemplo; otros llegan a ser órganos reproductores.



«En el ciclo de vida humano, nacemos con un cuerpo que ya contiene todos los componentes que tendremos de adultos –observa Casey Dunn, biólogo evolutivo de la Universidad Yale–. Lo fascinante de los sifonóforos es que han dado con un método totalmente distinto de hacer las cosas».



Y luego están los ctenóforos, unos seres tan extraños que forman un filo propio. También llamados nueces de mar o medusas peine –en alusión a las hileras de diminutos remos en forma de peine con los que nadan–, suelen ser pequeños, delicados y difíciles de estudiar. Existen en toda una gama de morfologías a cual más extraña: algunos son planos, como cintas; otros tienen más aspecto de bolsillo o de coronita.



La mayoría atrapa a sus presas adhiriéndose a ellas. «En los tentáculos tienen unas células (los coloblastos) con unos gránulos que, al romperse, liberan una sustancia adhesiva sobre sus capturas», explica Steve Haddock, científico sénior del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey.



En las últimas décadas las poblaciones de medusas han crecido exponencialmente en algunas regiones del mundo. En los años ochenta apareció en el mar Negro una nuez de mar cuyo nombre científico es Mnemiopsis leidyi. Nativa del Atlántico occidental, se supone que viajó en las aguas de lastre de un buque, y en el mar Negro se reprodujo a tal velocidad que en 1989 había alcanzado densidades de hasta 400 individuos por metro cúbico de agua. Los peces no podían competir por el alimento con aquellos animales gelatinosos –esta especie come hasta 10 veces su peso al día– y muchos pasaron a ser comidos por esos intrusos. Las pesquerías de la zona se desmoronaron.



En otras partes del mundo ha habido grandes concentraciones de medusas que han atorado las redes de pesca y supuesto un peligro para los bañistas. En 2006 se cerraron playas de Italia y España a causa de una proliferación de la medusa luminiscente Pelagia noctiluca. En 2013 una central nuclear sueca tuvo que cerrar temporalmente porque las medusas luna estaban bloqueando los tubos de refrigeración.



Situaciones como estas dieron lugar a una avalancha de titulares que expandían la idea de que las medusas estaban adueñándose de los mares. Pero según los científicos la situación es más compleja. Las poblaciones de medusas fluctúan de manera natural, y la gente solo se fija en las proliferaciones. «Una gran proliferación acapara los titulares, mientras que su ausencia ni se nombra», dice Lucas Brotz, de la Universidad de la Columbia Británica.

Aunque algunas especies parecen beneficiarse de las alteraciones antropogénicas –en Namibia, por ejemplo, es posible que la sobrepesca haya inclinado el ecosistema hacia un nuevo estado dominado por la medusa radiada Chrysaora hysoscella y la medusa centelleante Aequorea victoria–, otras más delicadas parecen estar en declive. En un par de puntos del planeta los investigadores han ob­servado menos especies de medusas que antes.



Entre tanto la pregunta es: si hoy vivimos más encuentros desagradables con las medusas, ¿es porque se están adueñando de los mares? ¿O porque nos estamos adueñando nosotros?



«Siempre que tenemos un encuentro adverso con las medusas es porque los humanos hemos invadido los océanos –advierte Haddock–. Somos nosotros los intrusos en sus hábitats». Ellas se limitan a hacer lo que llevan haciendo generación tras generación desde hace cientos de millones de años: propulsarse por los mares sin hacer ruido, y, si se las observa con la luz adecuada, con una belleza infinita.