La genética ofrece a las vaquitas de mar una esperanza ante la extinción

La vaquita marina, el mamífero marino más pequeño del mundo, está al borde de la extinción. Según el último censo apenas sobreviven 10 o menos ejemplares de la especie en el Golfo de California, su único hábitat. No obstante, un análisis genético realizado por un equipo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles -UCLA-, descubrió que la especie, aún en peligro crítico de extinción, se mantiene relativamente saludable y tendría altas probabilidades de sobrevivir si la pesca ilegal con redes de enmalle cesara de inmediato.

"Curiosamente, descubrimos que la vaquita no está condenada por factores genéticos, como mutaciones dañinas que tienden a afectar a muchas otras especies cuyo acervo genético se ha reducido de manera similar", explica Christopher Kyriazis, estudiante de doctorado en ecología y biología evolutiva de la UCLA y coautor de una investigación que bajo el título The critically endangered vaquita is not doomed to extinction by inbreeding depression se publica esta semana en la revista Science. “La pesca ilegal sigue siendo su mayor amenaza”.

Las vaquitas marinas -Phocoena sinus-, las cuales miden entre 1,2 y 1,5 metros de longitud, a menudo se enredan y mueren en las redes de enmalle que usan los pescadores furtivos que cazan la totoaba o corvina blanca, un pez también en peligro de extinción muy apreciado en algunos países por la creencia de sus propiedades medicinales. "Y si bien México prohibió la pesca de la totoaba y declaró ilegal el uso de estas redes en el hábitat de las vaquitas, es sabido que la ley no siempre se cumple", cuenta Kyriazis.

La gran resistencia genética de las vaquitas de mar

La diversidad genética es una medida de las diferencias que existen a lo largo del genoma entre los individuos de una población. Las poblaciones grandes tienden a tener muchas diferencias, mientras que las más pequeñas o diezmadas tienen menos, lo que como resultado da lugar a individuos genéticamente más similares. "Esa similitud a menudo puede resultar en una mayor incidencia de mutaciones dañinas que ponen en peligro a la población, ya que es más probable que los individuos hereden el mismo gen silenciado de ambos progenitores", explica el autor principal del artículo Kirk Lohmueller, profesor de ecología y biología evolutiva, y también de genética humana de UCLA.

Los investigadores analizaron los genomas de 20 vaquitas que vivieron entre 1985 y 2017 y realizaron simulaciones por ordenador para predecir el riesgo de extinción de la especie en los próximos 50 años. Llegaron a la conclusión de que si la pesca con redes de enmalle termina de inmediato, la vaquita tiene muchas posibilidades de recuperación, incluso con la endogamia. Sin embargo, si la práctica continúa, aunque sea moderadamente, las perspectivas de recuperación son menos optimistas.

“La diversidad genética en las vaquitas no es tan baja como para constituir una amenaza para su salud y supervivencia; simplemente refleja su rareza natural”

"En relación con otras especies, la vaquita de mar tiene una mayor probabilidad de recuperarse de una caída extrema de sus poblaciones sin sufrir graves consecuencias genéticas por la consanguinidad", explica la coautora del estudio Jacqueline Robinson, de la Universidad de California en San Francisco. “La diversidad genética en las vaquitas no es tan baja como para constituir una amenaza para su salud y supervivencia; simplemente refleja su rareza natural”, añade.

“Una opinión predominante en biología de la conservación y genética de poblaciones es que las poblaciones pequeñas pueden acumular mutaciones nocivas”, añade Lohmueller. "Sin embargo, el hallazgo de que la vaquita probablemente tiene menos mutaciones fuertemente dañinas silenciadas en la población significa que están bien preparadas para sobrevivir a la endogamia futura, lo que es un buen augurio para la recuperación de la especie".

¿Qué protege a las vaquitas de los peligros genéticos de la endogamia?

Según los investigadores, gran parte de la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el hecho de que siempre han sido una población pequeña en un hábitat muy pequeño en el extremo norte del golfo de California. Y si bien se desconocen los números históricos de sus poblaciones, el primer censo integral realizado para la especie en el año 1997 arrojó una cifra de 570 vaquitas; un número que ha disminuido constantemente durante los últimos 25 años pero que, para empezar, no era elevado.

"Las vaquitas de mar son el equivalente marino de una especie isleña"

“Son esencialmente el equivalente marino de una especie isleña”, explica Robinson, quien señaló que la especie ha sobrevivido durante decenas de miles de años con una baja diversidad genética. "La abundancia naturalmente baja de las vaquitas les ha permitido purgar gradualmente variantes genéticas recesivas altamente nocivas que podrían afectar negativamente a su salud en un escenario de consanguinidad". De hecho, según añade el investigador, de las 12 especies de mamíferos marinos que los investigadores analizaron genéticamente, las vaquitas presentaron la menor cantidad de mutaciones potencialmente dañinas.

Si bien la interacción entre el pequeño tamaño de la población, la endogamia y las variaciones genéticas dañinas es compleja, el enfoque utilizado por el equipo en este estudio puede ayudar a arrojar luz sobre esta dinámica. “Gracias a los conjuntos de datos genómicos, ahora tenemos la capacidad de abordar esta complejidad”, continua Robinson. “Las especies pueden diferir en sus niveles de variación genética dañina, y no todas se verán afectadas exactamente de la misma manera por la reducción del tamaño de la población o la endogamia. Ahora hay muchos ejemplos de especies que se están recuperando de declives extremos”.

Vaquitas de Mar en el golfo de California Foto: Semarnat / Flicker

"Esperamos que nuestro análisis sea útil no solo para demostrar el potencial de recuperación de la vaquita", declara Kyriazis, "sino también para resaltar un nuevo enfoque de simulación basado en la genómica para especies en peligro de extinción". "Resulta esperanzador comprobar que las vaquitas de mar del Golfo de California se están reproduciendo activamente y parecen saludables. Pero las redes de enmalle de los cazadores furtivos continúan representando una amenaza existencial para la especie y, a menos que se tomen más medidas para proteger a las vaquitas, existe una clara posibilidad de que se extingan". Una pérdida que sería una gran tragedia, ya que a parte de un símbolo del Golfo de California, las vaquitas representan un linaje evolutivo único, no hay especies similares en ninguna parte del mundo, y su pérdida le robaría al ecosistema un depredador importante adaptado a este ecosistema.