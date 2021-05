Las fotos de animales más graciosas de 2021

"¿Aislado con tu familia ansiosa por salir y explorar el mundo? Esa es precisamente la historia de este grupo de mapaches. Justo cuando crees que no hay más sitio en el hueco del árbol, aparece la madre mapache y muestra cuán compacto es el espacio. Los bebés treparon por encima de su madre y entre ellos, luchando por mirar exactamente al mismo tiempo. Esta foto fue tomada en el suroeste de Ontario, Canadá. Después de explorar un área en particular con numerosos árboles que son auténticas reliquias, identifiqué el lugar como un punto caliente para las familias de mapaches. Dado que los mapaches se mueven de una guarida a otra, a menudo no pasan más de una noche en cada una de ellas, por lo que ubicar un área con numerosas opciones es clave para localizar a los animales. Me encontré con esta familia e inmediatamente trabajé en nivelar la cámara con el orificio para evitar un mal ángulo. Cuando la cámara y el trípode estuvieron listos, los mapaches bebés se mostraron extremadamente curiosos (y cooperativos), ¡asomaron la cabeza para observar más de cerca!"

Foto: Kevin Biskaborn / Comedy Wildlife Photography Awards 2021