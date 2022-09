Las fotos de mascotas más graciosas de 2022

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Pets Who Look Like Owners

"Este es mi amigo, David, y su perro Dudley. Durante los primeros días de la COVID, David y yo aprovechamos un hermoso día y salimos a tomar fotos. Dudley estaba tan emocionado cuando regresamos que arrojó sus patas delanteras alrededor de los hombros de David y tomé esta foto. Parece que ambos podrían regalarse un buen corte de pelo, pero estábamos en mitad de una pandemia.... así que, a quién le importaba...

Foto: Winner Judy Nussenblatt / Comedy Pet Photography Awards