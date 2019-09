Fotografiada en Kenia una cebra con lunares en vez de rayas

En ocasiones la naturaleza es caprichosa y los designios genéticos son realmente curiosos. “Ayer por la noche uno de nuestros guías descubrió una cría de cebra con un mutación genética a la que bautizó con el nombre de Tira- [… ¡Los dibujos de su piel parecen lunares!”. Así rezaba el comunicado que acompañaba unas fotografías publicadas en Facebook a mediados del mes de septiembre y que han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Se trata de un ejemplar único, pero lo más interesante no es solo el peculiar dibujo de Tira, sino también el cambio del patrón cromático: es marrón en lugar de blanca, y presenta puntos en lugar de rayas negras. Y aunque todavía no ha sido verificado científicamente, los responsables del Parque Nacional Masai Mara sospechan que esos extraños puntos dispersos por todo su cuerpo se deban a una extraña mutación genética. Sin embargo, según informaba en el mismo comunicado de Wildest Africa, no es la primera vez que ocurre algo parecido: hace unos años documentaron un caso similar, aunque en aquel momento el ejemplar mantenía las rayas, pero con los colores invertidos, apuntan.

Una cebra más en la manada

A pesar de su peculiar apariencia, parece ser que Tira no fue rechazada por sus progenitores, quienes mantuvieron a la cría dentro de la manada. Como apunta Emilie Poudroux, guía de viajes de Kananga, quien tuvo la oportunidad de observarla en directo, "no noté ningún comportamiento diferente o extraño. No observé tampoco ningún rechazo por parte del grupo; parecía bien integrada, en un grupo grande de cebras y ñus, era como una más" nos explica a través de un correo electrónico. "¡Es la primera vez que veo algo así, es muy emocionante!" concluye.

La extraña pigmentación de esta cebra se debe a una modificación genética. Foto: Tour Kenya Safari Heights

¿Negras con rayas blancas o viceversa?

Al contrario de lo que pueda parecer, las últimas investigaciones científicas apuntan a que las cebras son negras, con rayas blancas. Según los científicos, durante el desarrollo embrionario el color de la piel podría ser totalmente blanco o negro, y luego desarrollarse los patrones en sus fases posteriores de crecimiento. De hecho, según los últimos estudios, los embriones van perdiendo melanina según avanza la gestación, con lo que podríamos deducir que las cebras son negras con rayas blancas.

Por otro lado, varios estudios científicos han concluido que la principal función de las rayas de las cebras es la protección frente a la picadura de las moscas tse-tse y los tábanos. Unos experimentos científicos en Hungría demostraron que a estos insectos les resultaba muy difícil posarse en superficies con coloración parecidas a las de las cebras, unos animales muy susceptibles a contraer la enfermedad del sueño debido a la picadura de estos insectos.

Existen varias teorías sobre la función de las rayas en las cebras: protección frente a los insectos, para confundir a los depredadores...

Otras hipótesis sobre la funcionalidad de ese intrincado dibujo de rayas es la de provocar la llamada ‘confusión visual por movimiento’. A diferencia del camuflaje, que permite al animal confundirse con el entorno, lo que crea este tipo de dibujos en el depredador es una desorientación visual sobre la dirección y velocidad de su presa, una ventaja que puede convertirse en un seguro de vida. Ojalá a Tira los lunares no les supongan ningún problema.