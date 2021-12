Fotografía para luchar contra el abandono animal

Fotografía ganadora en la categoría: Pets Who Look Like Their Owners Category

Esta foto fue tomada por accidente durante la fotografía de mi ex novia con su amada yegua. Por este momento alegre, agradezco a la mosca que se posó en la nariz del caballo, que instintivamente negó con la cabeza.

Foto: Jakub Gojda / Animal Friends Comedy Pet Photo Award Winners 2021