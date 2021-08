Fotografía de naturaleza a la australiana

La cautivadora fotografía de un misterioso dragón de mar foliado -Phycodurus eques- camuflado entre los arrecifes poco profundos de la península de Fleurieu, en Australia del Sur, le ha valido al fotógrafo de naturaleza Scott Portelli para alzarse con el título de fotógrafo australiano de naturaleza del año otorgado por el prestigioso certamen Australian Geographic Nature Photographer of the Year, organizado por el Museo de Australia del Sur.

Portelli, afincado en el estado de Nueva Gales del Sur, tomó la fotografía ganadora en marzo de 2020, poco después de que el anuncio de las restricciones con motivo del COVID-19 le hiciera cancelar el viaje de un año que tenía programado por todo el continente. “Se declaró el cierre nacional y estuvimos atrapados durante seis semanas en un pequeño campamento de la península de Fleurieu", explica el autor, añadiendo un chascarrillo inglés "this ended up being a blessing in disguise" que en nuestro castellano puede traducirse como: "no hay mal que por bien no venga".

“En el transcurso de estas 6 semanas tuve la oportunidad de bucear con regularidad, familiarizarme con el entorno y localizar a algunos de estos dragones de mar. Me gané la confianza de estos animales, y es por ello que pude conseguir esta imagen", relata el fotógrafo. “Después de varios encuentros con uno de ellos en particular, mi presencia pareció dejar de perturbarle, lo que me permitió componer una toma en la que apreciar de frente y con precisión sus ojos, rasgos y apéndices”, continúa.

“Ganar este premio es uno de los puntos culminantes de mi carrera fotográfica. Ser galardonado en uno de los concursos de fotografía de naturaleza más prestigiosos y respetados de Australia es un honor y un privilegio. Para mi es un momento en el que sentirme verdaderamente orgulloso", añade mientras resalta la importancia de que entender el océano y el modo de vida de sus habitantes resulta fundamental para que cada vez más personas se sientan conectadas con él y exista una presión social cada vez mayor para cuidar y proteger estos entornos naturales.

La imagen se ha alzado como ganadora indiscutible y por decisión unánime de un jurado conformado por varios profesionales entre los que se encuentran la fotógrafa Narelle Autio, el fotógrafo y miembro de la prestigiosa agencia Magnum, Trent Parke, y el célebre fotógrafo de Australia del Sur, Stavros Pippos, quienes elevaron al primer puesto la fotografía de Portelli entre los más de 2.200 trabajos presentados al concurso desde todos los rincones de Australia. En esta galería fotográfica os mostramos a cada uno de los ganadores de las 9 categorías que conforman el concurso, así como algunos de los trabajos más destacados de la competición.