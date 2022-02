Focas de Weddell, las nuevas aliadas para el estudio de los océanos en la Antártida

Las plataformas continentales de la Antártida son una de las regiones biológicamente más productivas de los océanos del mundo. Esto es debido a la gran cantidad de nutrientes generados por las interacciones entre el océano, el hielo marino, la plataforma continental y el propio continente.

Una de las formas en las que se produce esta interacción es debido a la acción del viento, concretamente de los llamados vientos catabáticos. Se trata de vientos que, al disminuir la temperatura por las noches, fluyen pendiente abajo desde las montañas hacia las zonas más llanas del continente o el propio nivel del mar, y que en la Antártida Oriental, por ejemplo, pueden alcanzar una fuerza y velocidad considerable y generar grandes cantidades de hielo en las polinias costeras (espacios abiertos de agua rodeados de hielo marino). En algunas de las márgenes de estas polinias, podemos encontrar extensiones de hielo marino adherido a la costa. Es lo que los oceanógrafos conocen como hielo firme y el lugar donde, por encontrar en las aguas que lo rodean una buena fuente de alimento, habitan algunos depredadores antárticos como las focas de Weddell o los pingüinos emperador.

Los intercambios de agua entre esta plataforma de hielo, el hielo marino y el océano (más en particular de sus aguas más profundas y cálidas) juegan un papel muy importante en la producción biológica de la plataforma continental, motivo por el que resulta muy interesante para los científicos conocer cómo funcionan sus flujos. Sin embargo, por su difícil acceso, se trata de zonas donde resulta casi imposible realizar mediciones que puedan arrojar luz a la cuestión sobre cuestiones como las corrientes y los intercambios de agua inciden en el flujo de nutrientes en la plataforma continental.

Vientos catabáticos soplan desde el continente hacia una polinia en la Antártida Foto: Fruchtzwerg's World / Flickr

Para salvar este escollo, en los últimos años los investigadores han comenzado a instalar equipos de registro de datos oceanográficos en animales marinos, particularmente equipos para medir la conductividad, temperatura y profundidad del océano (CTD por sus siglas en inglés), parámetros fundamentales para determinar las características del agua a través de toda la columna.

Uno de estos trabajos es el llevado a cabo por investigadores de Instituto Nacional de Investigación polar de Japón, quienes para explorar las condiciones oceanográficas invernales y sus consecuencias biológicas en la Antártida Oriental, al este de la Tierra de Dronning Maud y el oeste de la Tierra de Enderby, instalaron varios dispositivos CTD conectados vía satélite en la cabeza de 8 focas de Weddell, las cuales se adentraron en zonas inaccesibles para los científicos debido a gran cantidad de hielo firme, o la falta de amplias plataformas continentales y polinias costeras.

Gracias a los datos transmitidos por las focas, los investigadores encontraron una corriente de agua tibia y de baja salinidad que corría bajo el hielo durante el otoño. También que la profundidad del agua tibia incrementó a medida que avanzaba la temporada. Al combinar estos datos con modelos meteorológicos y oceanográficos, los investigadores demostraron que los vientos catabáticos otoñales en el este de la Antártida provocan un flujo de aguas cálidas superficiales fuera de la plataforma, así como un incremento de posibles presas en la plataforma continental.

De hecho, los datos CTD registrados por las focas indicaban que el agua cálida y de baja salinidad tuvo efectos positivos en su alimentación, por lo que de modo general, los investigadores, cuyo trabajo se publicaba en la revista especializad Limnology and Oceanography bajo el título Shoreward intrusion of oceanic surface waters alters physical and biological ocean structures on the antarctic continental shelf during winter: Obrservations from instrumented seals, consideran que este proceso físico impulsado por el viento puede mejorar la disponibilidad de presas en el ecosistema marino costero antártico.

Sin embargo, lo que la investigación también demostró fue que las focas con sensores de este tipo podrían ser herramientas muy poderosas para explorar las condiciones oceanográficas y ecológicas en una amplia gama de plataformas continentales antárticas cubiertas por hielo terrestre. Una vez demostrado esto, el equipo quiere ir más allá y estimar la cantidad de agua y presas que este proceso impulsado por el viento transporta a las plataformas, por lo que los investigadores esperan poder utilizar estos datos para predecir cómo está respondiendo el ecosistema marino costero antártico a los rápidos cambios en curso en el hielo marino antártico.

