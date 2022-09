Fenómenos naturales vistos desde el espacio

El invierno que dio inicio al año 2019 fue uno de los más duros que sufrió Estados Unidos en su historia reciente. Las tormentas y las ventiscas sacudieron los estados de Nebraska, Dakota del Sur, Iowa y Wyoming, en pleno centro del país, ocasionando que numerosos ríos y arroyos sufrieran crecidas en sus caudales hasta niveles nunca antes registrados a mediados de marzo de 2019.

El estado de Nebraska fue uno de los que se llevó la peor parte: tal y como se puede ver en la composición de imágenes, el satélite Landsat 8 capturó las imágenes de la misma región en marzo de 2018 y justamente un año después, cuando tuvieron lugar las inundaciones.

En ella, se puede observar la inundación causada por el desborde del caudal de los ríos Elkhorn, Missouri y Platte, que pusieron en peligro a la población de Omaha, además de la base Offutt de las fuerzas aéreas norteamericanas.

Foto: NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey