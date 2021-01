Expediciones a un mundo azul: las mejores fotos submarinas de 2020

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Compact Macro

Lembeh, Indonesia

"En un viaje reciente al norte de Sulawesi durante el otoño de 2020 para el Concurso de fotografía submarina Mangatasik, tuve la suerte de visitar el increíble refugio del Estrecho de Lembeh por segunda vez. Durante el primer día de buceo mi guía Kiel y yo encontramos este increíble camarón peludo de 3 milímetros con huevos. Estas criaturas son difíciles de capturar debido a su pequeño tamaño y propensión a "saltar" justo cuando la cámara enfoca. Agrega un poco de corriente o zoom y el nivel de dificultad se multiplica. No contentos con las tomas que ya teníamos decidimos intentar iluminar el sujeto con una luz Big Blue snooted y los resultados fueron increíbles. Una vez que me di cuenta de que también tenía huevos me dispuse a hacer que el diminuto camarón brillara para aislar todos los pelos diminutos y la preciosa carga que llevaba".

Canon G7X Mark II Camera, Fantasea Housing, AOI UCL-05 & UCL-09 Diopters, Big Blue AL1200 with Big Blue Snoot: 1/250, F11, ISO 125

Foto: Brian Vaccarella / Ocean Art Photographer of the Year 2020