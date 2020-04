Descenso al abismo: expedición a los cañones de Nigaloo

El descubrimiento de un sifonóforo gigante de 45 metros de largo -una colonia de pequeños cnidarios cuyos individuos especializados en diferentes tareas se unen para trabajar en equipo- fue solo uno de los varios e increibles descubrimientos jamás registrados en las profundidades de los mares de Australia.

El hallazgo de esta y cerca de otra treintena de especies ha sido posible gracias al trabajo del equipo liderado por la doctora Nerida Wilson, del Museo de Australia Occidental, que junto a colegas de la Universidad de Curtin, Geoscience Australia y el Instituto de Oceanografía Scripps, se embarcaron en una expedición subamarina por los cañones de Ningaloo, en el Océano Índico. Empleando un robot submarino bautizado como ROV SuBastian, Wilson y su equipo se sumergieron hasta los 4.500 metros de profundidad en 20 inmersiones que se saldaron con un total de 181 horas de investigacion submarina.

Durante la expedición, los científicos recolectaron los primeros hidroides gigantes en Australia, descubrieron grandes comunidades de esponjas de vidrio en Cape Range Canyon y observaron por primera vez en Australia Occidental al calamar pulpo bioluminiscente de Taning -Taningia danae-, el pepino de mar de cola larga y muchos otros moluscos, percebes y especies de langosta.

Via special request by @SarahMackAttack, reposting this spectacular brief encounter w/ Taningia danae (also known as Taning's Octopus squid) ROV SuBastian was descending on a pervious #NingalooCanyon expedition dive! More info in thread that follows: pic.twitter.com/GNHedtvSqg