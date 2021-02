Encontrado el camaleón más pequeño del mundo

Los camaleones del género Brookesia, endémicos de Madagascar, son los más pequeños del mundo, aunque también son unos de los más desconocidos. Diversas especies que componen este grupo han sido identificadas por los científicos a lo largo de los últimos 30 años, aunque la mayoría no cuenta con nombres comunes. Sin embargo, los herpetólogos no dejan de encontrar nuevos ejemplares cada vez más pequeños. La última de ellas, denominada Brookesia nana, tiene además otra particularidad: es el que cuenta con unos de los órganos sexuales más grandes en relación a su tamaño.

El descubrimiento lo realizó un equipo internacional de científicos encabezado por investigadores de la Colección Estatal de Zoología de Múnich ZSM-SNSB, por sus siglas en alemán, en una expedición en el norte de Madagascar. Encontraron una especie, a la que denominaron Brookesia nana, con una longitud total de 22 milímetros, incluyendo la cola, y solo 15, 3 milímetros si contamos solo la cabeza y el cuerpo, un hecho que lo convierte en el reptil más pequeño del que se tiene constancia hasta la fecha.

Para determinar la edad del ejemplar, los investigadores analizaron los genitales del espécimen, denominados 'hemipenes', con ayuda de microtomografías computarizadas y rayos X tridimensionales. "Los hemipenes son un tipo de genitales característicos de todos los reptiles escamosos (del orden Squamata, Nature Scientific Reports) en el cual se incluyen lagartos (como los camaleones) y las serpientes " explica por correo electrónico Miguel Vences uno de los científicos del estudio.

Se trata de órganos dobles (uno por cada lado), ocultados normalmente de forma invertida dentro del animal, y que se inflan con líquido linfático durante la copula. Cada especie tiene un tamaño distinto, probablemente, según aclara el experto, para que no copulen entre ellas.

Hembra de la especie "Brookesia nana" Foto: Frank Glaw

A menor tamaño, genitales más grandes

Los científicos compararon el tamaño de estos hemipenes con los de otras 51 especies de camaleones de Madagascar y descubrieron varias cuestiones: que se trataba de un ejemplar adulto, y que los especímenes más pequeños tienden a contar con los genitales más grandes en relación al tamaño de su cuerpo. Por ejemplo, determinaron que los hemipenes de los machos de Brookesia nana conformaban un 18,5% de su tamaño corporal, lo que los convierte en el quinto camaleón con genitales más grandes del mundo, a pesar de su reducido tamaño. El récord lo ostenta Brookesia tuberculata, unos pequeños camaleones cuyos genitales alcanzan una tercera parte del tamaño del cuerpo.

Diferencias macho y hembra

Según los investigadores, una posible explicación de este fenómeno es la diferencia sustancial de tamaño entre machos y las hembras, un fenómeno denominado 'dimorfismo sexual' que normalmente se da en estas criaturas. En los camaleones de mayor tamaño los machos tienden a ser más grandes que las hembras, pero en los pequeños (entre ellos los nanocamaleones), ocurre justamente al contrario.

En las especies diminutas las hembras necesitan ser más grandes, pueden tienen que producir huevos

"En las especies grandes los machos son muy territoriales, por lo que si se encuentran suele haber combates entre ellos -explica Vences- Obviamente, un macho mas grande y mas fuerte tiene ventajas en este tipo de sistema, por lo que es lógico que sean mas grandes que las hembras, e incluso que tengan apéndices externos, tales como cuernos o espinas dorsales que sirvan para impresionar al adversario". Sin embargo, advierte el científico, las especies más pequeñas parecen ser menos territoriales y agresivas, lo que podría explicar que las hembras sean más grandes que los machos. Las hembras necesitan ser más grandes, pues tienen que producir los huevos.

En el caso de los machos extremadamente miniaturizados, explica el investigador, necesitan tener unos genitales mucho más grandes si quieren aparearse con hembras de un tamaño muy superior. Foto: Frank Glaw

Convergencia evolutiva

¿A qué se debe un tamaño tan diminuto? preguntamos al experto. "Es muy difícil conocer el motivo -afirma Vences-. Claramente es un caso de convergencia evolutiva, porque varios otros reptiles también presentan estas dimensiones diminutas". El científico explica que una de las hipótesis es que pueda deberse al aislamiento, ya que en ocasiones ocasiones algunas especies que viven en islas aumentan o reducen su tamaño para adaptarse a un ecosistema peculiar. Una opción que, sin embargo, ve bastante improbable, habida cuenta el gran tamaño de Madagascar.

Sea cual sea la razón, el hecho de encontrar un reptil tan pequeño plantea preguntas interesantes sobre los límites inferiores del tamaño corporal de los vertebrados. "Una pregunta más interesante sería plantearnos por qué los reptiles no se miniaturizan todavía más. ¿Por qué no hay lagartijas del tamaño de hormigas? Probablemente la razón debamos de encontrarla en la forma particular de los huevos que producen las especies amniotas, con varias membranas y una "cascara" o envoltura, que podría no funcionar en el caso de criaturas demasiado pequeñas", aclara el científico.

Lo que sí que parece indicar este descubrimiento es la alta especificidad de estos camaleones diminutos, los cuales ocupan nichos ecológicos muy concretos en un país de extraordinaria biodiversidad. El área de distribución de estos nanocamaleones abarca solo unas pocas hectáreas y está amenazada por la deforestación, por lo que los científicos sospechan que Brookesia nana podría pasar a engrosar pronto la lista de especies en peligro de extinción. La buena noticia es recientemente ha sido designada como zona protegida. Quizás eso pueda salvarlos.