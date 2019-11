El curioso (y diverso) árbol evolutivo de los escarabajos

Los escarabajos, los cuales pertenecen al orden coleóptera de los insectos, con más 375.000 especies descritas, representan una notable fracción de la diversidad de especies animales en la Tierra. Sin embargo las razones de su éxito evolutivo habían resultado una incógnita hasta el presente.

Ahora cruzando a gran escala los datos del análisis de su genoma, el entomólogo de la Universidad de Memphis, Duane McKenna y sus colegas han reconstruido el árbol genealógico del escarabajo. Así, los autores del estudio titulado The evolution and genomic basis of beetle diversity publicado recientemente en PNAS estimaron el tiempo y las tasas de diversificación evolutiva de estos coleópteros a la vez que examinaron los genes en los cuales, se cree que se sustenta la herbivoría especializada.

Los escarabajos evolucionaron principalmente durante el período carbonífero, hace unos 327 millones de años

De este modo, los análisis resolvieron facetas previamente disputadas del árbol genealógico indicando que los escarabajos evolucionaron principalmente durante el período carbonífero, hace unos 327 millones de años. "La mayoría de los grupos de escarabajos actuales probablemente se originaron antes del final del Cretácico, al mismo tiempo que rápidamente evolucionaron y se diversificaron las plantas con flores" explica McKenna.

Los escarabajos deben su asombrosa diversidad a muchos factores: bajas tasas de extinción, la codiversificación junto a plantas con flores... Foto: Duane D. McKenna.

Una mejor digestión de las plantas

Además, según informan los autores, la diversificación de los escarabajos que se alimentan de plantas, los cuales representan a la mayoría de las especies de escarabajos, se produjo después de que los escarabajos adquirieron genes que les permitieron desarrollar las enzimas necesarias para la digestión de la pared celular de las plantas.

Dichos genes, los cuales parecen haber sido adquiridos por transferencia horizontal de hongos y bacterias, probablemente facilitaron la herbivoría en los escarabajos, incluidas la capacidades de extraer semillas de sus vainas y,o, de taladrar los tallos de las plantas y la madera, permitiendo a escarabajos adaptarse a la creciente y paralela diversificación de las plantas con flores. Según los autores, los escarabajos deben su asombrosa diversidad a una variedad de factores, que incluyen bajas tasas de extinción, la codiversificación junto a plantas con flores y transferencia horizontal de genes desde microbios.