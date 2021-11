Curiosidades de animales en forma de hilos de Twitter

Hienas

Aunque parecen perros, las hienas están más emparentadas con los gatos. A pesar de su mala fama, son unas expertas cazadoras, y unos animales hábiles y muy inteligentes. ¿Sabías que forman sociedades matriarcales? ¿Y que algunas hembras tienen pene?

Koalas

Además de ser unos animales de aspecto adorable, los koalas estuvieron a punto de extinguirse, perseguidos por su preciada piel ¿Sabías que el término ‘koala’ significa ‘sin agua’, o que las crías permanecen hasta seis meses en el interior del marsupio de la madre?

Pulpos

Los pulpos parecen seres llegados de otro planeta, pero son más parecidos a nosotros de lo que pensamos. Por ejemplo, su cerebro funciona de una manera muy similar al nuestro, y, como nosotros, también tienen ese imparable deseo de explorar. ¿Sabías que son capaces de jugar con objetos virtuales, que tienen la sangre azul y cuentan con tres corazones?

Quebrantahuesos

El quebrantahuesos es una de las rapaces más famosas de España. Estas aves, adaptadas para vivir en las regiones montañosas más inaccesibles, están dotadas de excelentes aptitudes para el vuelo. Constituyen el último eslabón en el aprovechamiento de las carroñas y recibe su nombre por su inigualable forma de alimentarse: dejando caer sus presas sobre las rocas desde las alturas.

Boa constrictora

Las boas constrictoras son una de las serpientes más grandes del planeta. Pueden llegar a medir más de 4 metros de longitud. No son venenosas, pero sí mortales. Para alimentarse primero muerden a sus presas, y luego las enrollan rápidamente antes de que acabar con ellas por estrangulamiento. No tienen esternón, ni cintura escapular, y digieren los alimentos gracias a unas enzimas especiales que tienen en su organismo.

Abejas



Los insectos polinizadores por excelencia encierran comportamientos complejos y numerosos enigmas, lo que los convierte en unas criaturas fascinantes. ¿Sabíais que los machos pierden sus órganos sexuales durante la cópula, o que todos los ángulos de las celdas del panal tienen exactamente el mismo grosor?

Panda gigante

El panda gigante es uno de los animales más emblemáticos del planeta y el símbolo de un movimiento universal: el conservacionismo. Sin embargo, a pesar de su popularidad, todavía existen muchas dudas acerca de la procedencia taxonómica, el comportamiento y los hábitos de esta especie. ¿Sabías que en realidad son carnívoros, o que solo se aparean durante 2 días al año?

Halcón peregrino

El halcón peregrino es una de las rapaces más conocidas desde la antigüedad, sobre todo por su empleo en cetrería. Estas aves de aspecto compacto y musculoso son una obra de ingeniería aviar al servicio de la velocidad. Probablemente, se trata de una de las aves más rápidas del planeta, pues son capaces de alcanzar los 300 kilómetros por hora en vuelos en picado.

Orcas

Las orcas, también llamadas ballenas asesinas, no son tan aterradoras como indica su nombre, pero sí que son unas expertas cazadoras. No existe otra criatura en el mar que pueda ser una amenaza, a excepción del ser humano. Pero, en realidad, no son ballenas, sino que pertenecen a la misma familia que los delfines. ¿Sabías que es una de las tres únicas especies animales que atraviesan la menopausia?

Murciélagos

Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. No se puede decir que tengan una vista privilegiada, por lo que se orientan gracias a unos ultrasonidos de alta frecuencia imperceptibles para el oído humano. A pesar de su mala fama, son unos animales esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, y representan aproximadamente un 20 % de todas las especies de mamíferos.