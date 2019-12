La COP25 día a día: jornadas 11 y 12

12 de diciembre

La ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, afirmó que las próximas horas son particularmente significativas para saber si se darán avances en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) que se realiza en Madrid. Ribera aseguró que "hay tensiones en las negociaciones" de esta Conferencia entre los que pretenden actuar con celeridad ante la emergencia climática y los que quieren ir "paso a paso", y señaló que "estamos en las últimas horas de una Conferencia del Clima enormemente interesante, una Cumbre en la que está demostrándose que la acción, la ambición, tiene que suceder en todas partes fuera y dentro de estos muros".

El movimiento Fridays for Future, Juventud por el Clima ha realizado un llamamiento a nuevas movilizaciones al considerar que a un día de la finalización de la Cumbre del Clima de Madrid, "los resultados son insuficientes" y "los políticos han fallado".

URGENT: INTERNATIONAL STRIKE THIS FRIDAY, DECEMBER 13TH, IN RESPONSE TO COP25 EVENTS



IMPORTANT THREAD: /1



Please read all of it! — FridaysForFuture (@Fridays4future) December 12, 2019

Chile muestra en COP25, 25 experiencias en sostenibilidad empresarial de mano de Latam Sustentable, una organización internacional de coalición de empresas latinoamericanas dedicadas a construir ecosistemas de innovación para la sustentabilidad.

Australia confía en las cuotas de carbono establecidas en el protocolo de Kioto, pero reniega de la promesa de realizar recortes más profundos en sus emisiones.

El ministro de Medio Ambiente japones Shinjiro Koizumi se mostró bastante molesto por las críticas relativas a la "adicción al carbón" del país nipón.

At Madrid climate talks, Japan's Shinjiro Koizumi confronts critics over coal https://t.co/fzLpzmIbJX — The Japan Times (@japantimes) December 12, 2019

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha inaugurado en la zona verde de la COP 25 la jornada “El transporte y la movilidad en la lucha contra el cambio climático”, en la que ha declarado que que “la emergencia climática es un asunto de estado. España pretende liderar la reducción de emisiones en Europa, de una forma justa y generando nuevas oportunidades de negocio y empleo”. Para conseguirlo, el transporte debe reducir un tercio sus emisiones en la próxima década, por ello desde el Ministerio de Fomento “tratamos de impulsar el uso del ferrocarril, liberalizándolo e implantando la alta velocidad low cost”.

Coincidiendo con el día de la transición justa en la COP25, Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha mantenido un encuentro con jóvenes que ayer trabajaron en diversos talleres para realizar sus aportaciones al Pacto Verde Europeo. Los tres jóvenes que han transmitido las propuestas han pedido un sistema alimentario local sostenible; cambiar el enfoque de la educación ambiental, que no sea solo para niños, sino que también se extienda en otros niveles superiores, con formación en empresas; y fomentar la formación científica transversal y la inversión en I+D. Timmermans, en respuesta a estos jóvenes, ha señalado que “la crisis de biodiversidad por la que nos arriesgamos a perder un millón de especies, está ligada a la crisis climática. Se puede abordar con soluciones basadas en el entorno natural”. También ha incidido en la necesidad de la educación para generar pensamiento crítico. Y finalmente, les ha pedido que sigan difundiendo el mensaje a los que aún no están convencidos, con responsabilidad para no dejar a nadie atrás. “Tenéis que haceros oír y yo haré escuchar vuestra voz”, ha concluido.

13 de diciembre

La energía termosolar gana protagonismo en la COP25. La Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar -PROTERMOSOLAR- se ha adherido, junto a otras 12 asociaciones, a la firma del compromiso Iberoamericano para fomentar las energías limpias, que han secundado organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y España. “La unión de estas 12 asociaciones permitirá compartir experiencias y buenas prácticas sobre tecnologías y políticas energéticas para acelerar el despliegue renovable en Iberoamérica”, ha declarado Luis Crespo, presidente de la Asociación.

El Primer Ministro Australiano Scott Morrison se niega a aceptar el informe del Índice de Desempeño del Cambio Climático que coloca a Australia en último lugar y ha declarado que simplemente "no es creíble".

Australian PM @ScottMorrisonMP refuses to accept the Climate Change Performance Index report that places Australia last on policy because it is not 'credible'. #COP25 #auspol pic.twitter.com/g5eyTlRJcO — David Marler (@Qldaah) December 12, 2019

Los países africanos, se mantienen expectantes ante el resultado de las negociaciones de la Cumbre del Clima de Madrid, y reclaman más financiación. "Estamos preocupados porque en los últimos cuatro días muchos asuntos relacionados con el apoyo a los países en desarrollo no se han cerrado" ha declarado el jefe del Grupo Africano de Negociadores, el egipcio Mohamed Nasr. Exigen una gran ambición que reduzca las emisiones y las respalde financieramente, ya que soportan la mayor parte de los impactos climáticos: "No aceptaremos muchos cambios en el espíritu del Acuerdo de París. Esta es realmente nuestra línea roja, porque no queremos comprometer más el desarrollo de nuestros países".

Los líderes de la UE -menos Polonia- acordaron un objetivo de neutralidad climática para 2050 que se debe materializar en que todas las leyes y políticas relevantes deben ser consistentes con esta "respetando un campo de juego nivelado". El consejo "acoge con beneplácito y apoya" el plan del Banco Europeo de Inversiones para otorgar 1000 millones de euros en inversiones para la sostenibilidad climática y ambiental entre 2021 y 2023.

Los pequeños estados insulares ha expresado duras palabras contra Australia, refiriéndose al país como la "oveja negra" por su deseo de mantenerse en los créditos de carbono de la era de Kioto. “En esta etapa, estamos siendo arrinconados. Tememos tener que ceder ante demasiados problemas que socavarían la integridad del Acuerdo de París ”, ha expresado Carlos Fuller, negociador principal de AOSIS

Las negociaciones de la COP25 podrían alargarse hasta mañana debido principalmente a los obstáculos en la regulación de los mercados de carbono y la diversificación de las economías destinadas a la producción de combustibles fósiles.. El secretario español de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que "es mejor tomarse todo el tiempo necesario para alcanzar un buen acuerdo".

Jeniffer Morgan, CEO de Greenpeace International, se ha pronunciado en nombre de la sociedad civil y ha calificado de "inaceptable" que las negociaciones continúen estancadas apelando por una solución inminente, porque "cuesta más dinero no actuar, que tomar decisiones ahora".