La COP25 día a día: jornada 10

La Comisión Europea ha presentado hoy en la Cumbre del Clima de Madrid el llamado Pacto Verde Europeo, o en inglés European Green Deal, cuyo objetivo es lograr la transición ecológica de la economía europea y conseguir la neutralidad climática en 2050. Sin embargo las críticas a las iniciativas mostradas no se han hecho esperar, ya que las medidas presentadas apenas han resultado en un esbozo del que quedan por concretar muchos detalles, dar respuesta aún a muchos interrogantes, y que muchos han tildado de un mero calendario. La propia Ursula von der Leyen, nueva presidenta de la Comisión Europea ha declarado esta mañana en comparecencia de prensa que el documento presentado es una "hoja de ruta".

The #EUGreenDeal is more than just a vision. It is a roadmap for action. It has 50 actions for 2050 – for a climate and nature friendly Europe.

Our goal is to reconcile our economy with our planet, and make it work for our people.



This is Europe's 'man on the moon' moment. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2019

Una alianza de países entre los que se incluyen las Islas Marshall, Costa Rica, Noruega, Bután, Alemania, Granada, Luxemburgo y Suecia exigió ayer martes que los países cumplan los objetivos climáticos más estrictos. "Aunque escasas, algunas partes muy influyentes -refiriéndose presumiblemente a países como China, Estados Unidos y Rusia están obstaculizando los esfuerzos", declaró la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS).

Observadores de la COP25 explican que países como Arabia Saudita, Australia y Brasil no están de acuerdo en salvaguardas más estrictas para los mercados de carbono. Estados Unidos, la UE y otras naciones desarrolladas no están presentando nuevas formas de financiación para apoyar a las naciones más pobres en pérdidas y daños. India, China, Brasil, Arabia Saudita y otras economías emergentes no quieren comprometerse con nuevos recortes de carbono.

El Índice de actuación sobre el Cambio Climático -CCPI por sus siglas en inglés- mide y observa las emisiones, la participación de energía renovable y las políticas climáticas de la Unión Europea y de 57 países en todo el mundo. En la evaluación global presentada en la COP25 se ha informado de que países como Estados Unidos y Arabia Saudita y Australia se encuentran entre los principales contaminadores que muestran "apenas signos" de reducir su producción de gases de efecto invernadero. Si bien este compromiso climático varía enormemente entre países, incluso dentro de la Unión Europea, con Suecia a la cabeza, el informe encontró que ninguno de los países encuestados se encontraba actualmente en un camino compatible con los objetivos climáticos de París.

„31 of countries assessed in the #CCPI2020 have reduced their #emissions from 2012 to 2017. Still no country has done enough so far. That’s why the first 3 places in the ranking remain unoccupied“ - @christophbals at CCPI launch at #COP25Madrid. ➡️ https://t.co/RbZefRfxXR pic.twitter.com/j40pjoahcU — Germanwatch (@Germanwatch) December 10, 2019

La joven activista Greta Thunberg ha criticado esta mañana a los líderes mundiales y declarado que "casi no se está haciendo nada".

“Well I am telling you there is hope. I have seen it.

But it does not come from governments or corporations.

It comes from the people.”



Here’s a small part from my speech today at the #cop25 in Madrid. pic.twitter.com/Dg8pz969yS — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019

En el evento “Estrategias transformadoras de desarrollo resiliente al clima para aumentar los beneficios colaterales para la salud y el bienestar”, celebrado en el Pabellón España, se han resaltado las sinergias que el sector de la salud quiere impulsar para promover una verdadera respuesta de los gobiernos y sociedades al desafío del cambio climático. En su intervención por videoconferencia, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha recordado que cada año la contaminación del aire causa unas 7 millones de muertes prematuras, por lo que es necesario impulsar con urgencia la reducción y eliminación del uso de combustibles fósiles y la promoción del coche eléctrico y otras formas de transporte limpio en ciudades.