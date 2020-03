Conoce a los ganadores del Nature TTL Photographer of the Year

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Landscape

Estoy muy apegado a esta fotografía, tanto por la dificultad técnica como porque me llevó años hacerla. En los últimos años, me he encontrado docenas de veces en Islandia, varias de las cuales tuve la suerte de presenciar condiciones increíbles en Vestrahorn. Ver un amanecer tan poderoso a la derecha ya era mágico por si mismo. La lluvia intensa me dificultaba las cosas, pero me dio un gran regalo: un arcoíris doble a mi izquierda que compensaba perfectamente la fuerte luz de la derecha.

Foto: Alessandro Cantarelli / Nature TTLPOY 2020