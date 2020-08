Conoce a los finalistas del concurso MontPhoto 2020

Hace 23 años en la población costera de Lloret de Mar, en Cataluña, nacía un pequeño proyecto conocido como el Trofeo Montbarbat: un humilde concurso de fotografía que con la naturaleza y la montaña de esta localidad de la Costa Brava como telón de fondo, gracias al fruto del trabajo, las ilusiones juveniles y del amor por la fotografía de sus creadores, se acabaría convirtiendo en el actual MontPhoto, un festival que con el tiempo se ha ganado un rincón entre los más prestigiosos certámenes de fotografía del mundo en la disciplina.

Tal y como se lleva celebrado desde 1997, un año más el concurso ha dado a conocer a los finalistas de su presente edición. No obstante y a causa de la actual pandemia de Covid-19 que está atormentando al mundo, el festival ha aprovechado para convertirse, al menos de manera transitoria, en un festival 100% online que este año contará con las ponencias de personalidades de la talla de de Kathy Moran, editora senior de la revista National Geographic; Jari Peltomäki, fotógrafo profesional de naturaleza y fundador y presidente del principal operador turístico de vida salvaje en Finlandia, Finnature Ltd, y la ubetense Katy Gómez, ganadora absoluta del prestigioso concurso Travel Photographer of The Year 2020.

"En un momento en el que los principales festivales de foto se han cancelado, el viraje de MontPhoto hacia el formato online ha permitido" —según Josep Carreras, presidente de Associació MontPhoto — "mantener el compromiso de ofrecer estas ponencias de primer nivel, además de repartir 25.000 euros en premios entre las diversas categorías". "Este año el coronavirus nos ha cambiado la vida, pero el compromiso con nuestros seguidores nos obliga a reinventarnos" declara por su parte el cofundador del concurso, Paco Membrives, quien añade que: "durante el confinamiento, Montphoto ha seguido activo para promover la fotografía de naturaleza, contar cómo estaban viviendo los fotógrafos el confinamiento, además de crear un concurso de fotografía desde casa.

La presente edición del concurso organizado por Montphoto ha recibido más de 14.000 imágenes procedentes de 68 países diferentes de entre las cuales los ganadores se darán a conocer el próximo 3 de octubre tras la decisión de un jurado de lujo entre el que se encuentran el fotógrafo David Doubilet, un maestro artesano que combina tecnología y arte para crear fotografías extravagantemente hermosas; el danés Morten Hilmer, uno de los grandes fotógrafos europeos de vida salvaje u Oriol Alamany, considerado uno de los mejores fotógrafos españoles en la disciplina. En la siguiente galería os mostramos una pequeña selección de los finalistas.