Conoce a los candidatos a Árbol Europeo del año 2020

Especie: Ginkgo, Ginkgo biloba

Edad: 242 años

Región: Daruvar, Ciudad de Bjelovar-Bilogora, Croacia

Soy el Ginkgo de Daruvar. Durante siglos he estado creciendo junto al castillo de mi ciudad. Animo a la gente a que abra los brazos y abrace todo el tronco de mi árbol. Me acerco a los niños para que jueguen y suban a mi copa. Me llamo Adán, déjame contarte mi secreto: no estoy solo. A mi lado está Eva. Durante siglos hemos estado celebrando el amor y la vida en Daruvar.

Foto: Davor Kirin