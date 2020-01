La codorniz común, ave del año 2020

La codorniz común, una pequeña ave galliforme de colores muy crípticos propia de zonas de cultivos herbáceos, cereales y praderas, ha sido elegida Ave del Año 2020 tras ganar la votación popular organizada por SEO/BirdLife en alianza con su socio en Portugal, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).

El área de distribución de esta especie muy conocida ocupa la totalidad de la península Ibérica y los archipiélagos, y su población es la más importante de Europa occidental, siendo España donde se encuentra su núcleo más importante. La evolución de sus poblaciones visibiliza a su vez la de otras especies, así como la alteración de los hábitats de los que depende, los efectos del cambio climático y la insostenibilidad de ciertas prácticas cinegéticas, como una inadecuada regulación de la media veda o la contaminación genética a causa de la suelta de codorniz japonesa o híbridos.

El ave se ha alzado como ganadora del certamen con un total de 7.930 votos a favor, por delante del agilucho cenizo, que ha obtenido el respaldo de 6.130 participantes, y el alcaudón real, con 5.156 apoyos.

Esta ave galliforme ha sufrido un declive de hasta un 74% en los últimos 20 años. La presión cinegética, la alteración de los hábitats y la proliferación de la agricultura intensiva se cuentan entre las principales amenazas.

“La sociedad comienza a entender la gravedad de la pérdida de biodiversidad, estamos en un momento en el que hay sensibilidad ambiental y la gente quiere proteger lo que está dejando de ser común”, ha declarado Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. “Lo común ha dejado de serlo, ese es el problema. Nuestros años ya no tienen cuatro estaciones, nuestras ciudades ya no tienen tantos gorriones y nuestros campos ya no tienen casi codornices. En este caso, y gracias al Ave del Año, en 2020 reclamamos aún con más fuerza más vida en el campo”, ha añadido Ruiz.



Principales amenazas

La amenaza más destacada que sufre la especie en el territorio español es la alteración de los hábitats de los que depende su alimentación y reproducción. Además, la fuerte presión cinegética a la que se ha visto sometida (más de un millón de individuos cazados anualmente), así como la contaminación genética causada por la suelta de codorniz japonesa o híbridos con fines cinegéticos, suponen una amenaza adicional que se suma a los efectos que el cambio climático puede estar teniendo ya sobre sus patrones migratorios y su éxito reproductor, así como a los posibles problemas en sus zonas de invernada.



Con este panorama, en España se contabilizan actualmente apenas 225.000 ejemplares, habiendo sufrido un declive poblacional en los últimos 20 años del 74%, según los datos de SEO/Birdlife.

Área de distribución de la codorniz común

“La situación de la especie es alarmante, el declive es tan grave que cumpliría para ser designada como una "especie en peligro" según los criterios de amenaza de la UICN”, ha anunciado Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de SEO/BirdLife.

Según informa la ONG, desde hace décadas se ha desarrollado una gestión agraria poco favorable para la biodiversidad, un hecho que se ha convertido en la principal amenaza para esta ave. La pérdida de elementos naturales en el paisaje agrario y de prácticas clave como el barbecho, la simplificación de los cultivos, el adelanto de las cosechas o el uso generalizado de plaguicidas y herbicidas han ido reduciendo el valor de los hábitats agrarios.



Un ave especialmente afectada por el cambio climático



La codorniz común es un ave migratoria de largo recorrido que llega incluso al sur del Sahara y sigue complejas rutas migratorias en busca de agua y comida ligada en función de la pluviometría y de los ciclos agrícolas.

“La lluvia es un factor que ejerce una gran influencia sobre las poblaciones de codorniz y en un contexto de cambio climático, como en el que estamos inmersos con previsiones de reducción de precipitación y primaveras más secas, es una especie muy afectada”, ha declarado Blas Molina, técnico de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife.





Necesidad de acciones urgentes

Dado el grave estado en el que se encuentra la especie, la ONG propone la creación de un Plan de Acción europeo para la codorniz común, así como la mejora del conocimiento de la situación de la especie en sus zonas de invernada. Además, durante el 2020 la organización llevará a cabo un análisis del Estado de Conservación de la Especie y valoración de categoría de la UICN, que según sus criterios- un declive de más del 70% - debería catalogarse como "en peligro".



La elección de la codorniz como 'ave del año' permitirá también reforzar el trabajo de SEO/BirdLife en el ámbito de la PAC (Política Agraria Común), haciendo propuestas concretas de medidas beneficiosas para la especie y rentables para los agricultores, con especial hincapié en los espacios de la Red Natura 2000 donde esté presente.

Entre otras medidas, la ONG propone apoyar las prácticas agrarias favorables en los cultivos y zonas de interés, como un porcentaje mínimo de barbechos bien gestionados, así como la diversificación o rotación con leguminosas, el ajuste de las fechas de cosecha, la minimización del uso de plaguicidas o la recuperación de linderos y otros parches de vegetación natural.

Para alcanzar una caza sostenible, la organización conservacionista continuará el trabajo con las administraciones para que las órdenes de veda reflejen la situación de la especie, solicitando la moratoria como se ha hecho ya en Canarias. Asimismo, debido a la hibridación constatada y los efectos en la migración de la especie, se solicitará que la suelta de individuos de granja se controle de manera mucho más estricta y que se prohíba la caza "a tubo".