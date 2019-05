Los chimpancés pescadores del monte Nimba

¿Por qué pescamos? En algún momento, hace miles de años, nuestros antepasados, ​​que se alimentaban principalmente de fruta, decidieron adentrarse en el agua para nutrirse de lo que la fauna acuática podía proveerles, complementando así, inadvertidamente, su dieta con un aporte extraordinario de nutrientes. Se cree que por esta razón comenzó el proceso de desarrollo cerebral que finalmente llevó hasta nosotros. Pero, ¿cómo comenzó todo esto?

Ahora un equipo de investigación de la Universidad de Kyoto ha hallado una pista en potencia. Los inicios de este comportamiento pudo haber surgido en nuestros parientes genéticos más cercanos: los chimpancés. De este modo, en el artículo titulado Crab-fishing by chimpanzees in the Nimba Mountains, Guinea y publicado recientemente en la revista Journal of Human Evolution, los científicos informan sobre la primera evidencia de que los chimpancés salvajes -Pan troglodytes verus- capturan y consumen cangrejos de agua dulce de forma habitual.