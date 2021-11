El Cambio Climático está modificando el cuerpo de las aves

“Incluso en medio de esta prístina selva, estamos sintiendo los efectos globales del Cambio Climático inducido por el ser humano". La selva a la que se refiere Vitek Jirinec, ecólogo de la Universidad de Estatal de Luisiana asociado al Centro de Investigaciones en Ecología Integral, no es otra que la selva del Amazonas. Y es que, según el estudio liderado por Jirinec, incluso las partes más vírgenes de la selva Amazónica, aquellas más alejadas y protegidas del contacto directo con los seres humanos, se están viendo afectadas por los efectos de estos sobre el clima a nivel global.

Para llegar a esta conclusión, el investigador se ha valido de la observación de las aves, y a través de los datos recopilados durante más de 40 años de estudios, no solo ha podido comprobar la paulatina disminución de numerosas poblaciones de especies de aves residentes en la Selva Amazónica, si no que también ha comparado como a lo largo de estos 40 años el tamaño del cuerpo y la longitud de las alas han cambiado para la mayoría de las especies estudiadas.

Los resultados de la investigación, los cuales se achacan a las condiciones cada vez más secas y cálidas de la selva durante la estación seca, se publican recientemente en la revista Science Advances bajo el título Morphological consequences of climate change for resident birds in intact Amazonian rainforest.

De peso wélter a ligero

La investigación de Jirinec destaca por ser la primera en la literatura científica en advertir estos cambios en el tamaño y forma del cuerpo y alas de las aves no migratorias de la selva del Amazonas debido al Cambio Climático. Según los autores, esto elimina otros factores que podrían haber influido en estos cambios fisiológicos entre los que destacan que las aves se han vuelto más pequeñas y sus alas se han alargado durante varias generaciones, algo que se intuye una respuesta a las condiciones ambientales cambiantes y que podría indicar que muchas especies se estarían enfrentando a nuevos desafíos fisiológicos o nutricionales no advertidos con anterioridad por los científicos.

Para respaldar tal afirmación, Jirinec y sus colegas estudiaron los datos procedentes de más de 15.000 aves capturadas, medidas, pesadas, marcadas y liberadas, durante cerca de 40 años de trabajo de campo en la selva tropical más grande del mundo. Los datos revelan que casi todos los cuerpos de las aves se han reducido en masa o se han vuelto más livianos desde la década de 1980. También que la mayoría de las especies de aves perdieron en promedio alrededor del 2% de su peso corporal cada década. Para una especie de ave que de media pesaba alrededor de 30 gramos en la década de 1980, la población ahora tiene un promedio de 27,6 gramos. Pero ¿qué significado le dan exactamente los científicos a estos datos?

Vitek Jirinec sostiene un momoto amazónico durante el estudio Foto: Philip Stouffer / LSU

Para Philip Stouffer, profesor en la Escuela de Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Estatal de Luisiana, no caben dudas. "Estas aves no varían mucho en tamaño. Sus medidas corporales suelen ser muy ajustadas, por lo que cuando todos los individuos de una población muestran un par de gramos menos, pese que pueda parecer poco, es algo muy significativo", expresa. “Sin duda, esto está sucediendo en todas partes y probablemente no solo con las aves", continúa. "Si miras por la ventana y consideras lo que estás viendo, las condiciones no son las mismas que hace 40 años, y es muy probable que plantas y animales también están respondiendo a esos cambios", añade el investigador.

Ganadores y perdedores

Para llevar a cabo el trabajo, los científicos concretamente investigaron 77 especies de aves de la selva tropical que habitan desde en el suelo fresco y oscuro del bosque, hasta el dosel de los árboles, más cálido e iluminado por el sol. Así, descubrieron que las aves que residen en la sección más alta de la selva, más expuestas al calor y a las condiciones más secas, sufrieron un cambio más acusado en el peso corporal y el tamaño de las alas.

Estas aves también tienden a volar más que las que viven en el suelo del bosque, por lo que en el equipo de Jirinec barajan la idea de que se hayan adaptado a un clima más cálido y seco reduciendo la carga de sus alas y, por tanto, siendo más eficientes energéticamente durante el vuelo. "Piense en un avión de combate de cuerpo pesado y alas cortas que requiere mucha energía para volar rápido y ahora compárelo con un avión planeador de cuerpo delgado y alas largas que puede volar con menos energía", sugiere Stouffer.

"Si un pájaro tiene una carga alar más alta, necesita batir sus alas más rápido para mantenerse en el aire, lo que requiere más energía y produce más calor metabólico", continúa. "Por lo que una reducción en el peso corporal y un aumento en la longitud de las alas conduce a un uso más eficiente de los recursos al mismo tiempo que permite a las aves mantenerse frescas en un clima cálido", añade.

Toma de medidas del ala de un tororoí campanero -Myrmothera campanisona- en la selva amazónica Foto: Vitek Jirinec / LSU

De esta manera y según los datos aportados por el estudio, la aves parecen estar viendo sus cuerpos modificados en respuesta a unas condiciones cada vez más cálidas, algo que en un principio no debería considerarse como algo negativo. Sin embargo, la cuestión de la capacidad futura de las aves amazónicas para hacer frente a entornos cada vez más cálidos y secos, especialmente en la estación seca, sigue sin respuesta. La misma pregunta podría aplicarse para muchos lugares de límites ambientales aún más extremos y las especies que en ellos habitan, por lo que Jirinec y su equipo esperan recopilar nuevos datos de otros ecosistemas para tener una idea más clara de como el tamaño, así como otras variables, tanto de las aves, o diferentes grupos de animales podría estar viéndose afectados en diferentes ecosistemas a lo largo de los años.