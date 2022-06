Así afectan las cremas solares a los arrecifes de coral

La oxibenzona es un ingrediente habitual de las cremas de protección solar que nos aplicamos cuando vamos a la playa. Sin embargo, el efecto beneficioso de bloqueador de la radiación ultravioleta que tiene para la salud de nuestra piel puede resultar mortal, al convertirse en una fototoxina, para las células de la anémona y el coral, según los nuevos experimentos realizados por el investigador de la Universidad de Standford, Djordje Vuckovic, y sus colegas.

Estas fototoxinas, las cuales hacen que las anémonas sean más susceptibles al daño bajo la luz solar, ahora pueden ayudar a explicar por qué los protectores solares a base de oxibenzona son también dañinos para los arrecifes de coral blanqueados. De hecho, aunque hasta ahora los científicos no estaban seguros del mecanismo en que se producían los daños a la fauna marina, este tipo de protectores solares con oxibenzona en su composición ya había sido prohibido para evitar daños en los arrecifes en algunos lugares con una gran afluencia de bañistas.

Pez payaso en una anémona Foto: iStock

Ahora, la nueva información aportada por el equipo de Vuckovic, la cual se recoge en un articulo titulado Conversion of oxybenzone sunscreen to phototoxic glucoside conjugates by sea anemones and corals que se publica en la revista Science, podría ayudar a guiar el desarrollo de cremas de protección solar con menos potencial para metabolizarse en fototoxinas.

Así, en sus experimentos con anémonas de mar y corales, los investigadores descubrieron que la oxibenzona se metaboliza en una fototoxina en las células de los animales mediante la adición de glucosa. En la anémona, las algas simbiontes secuestran la mayor parte de esta fototoxina, haciendo que las anemonas se tornen de color blanco al perderlas. Esta eliminación de las algas protectoras se produce de un modo similar en los corales, dando asimismo lugar al "blanqueamiento del coral", también producido por el calentamiento de los océanos, lo que permite que la fototoxina se acumule en ellos y cause daños más importantes.

"Nuestros hallazgos indican que los protectores solares con oxibenzona son tan tóxicos para las anémonas como para los corales blanqueados" explica Vuckovic. "Algo que exacerbaría los efectos negativos del calentamiento en aquellas áreas con mayor cantidad de bañistas", concluye.