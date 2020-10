Animales en peligro de extinción en España

Por sus características geográficas y ecológicas, España es uno de los países con más biodiversidad del mundo y el país con una mayor diversidad de especies de Europa. Nuestro territorio es uno de los "puntos calientes" de biodiversidad del planeta. Este término se traduce de su análogo inglés "Hot Spot" y viene a determinar un área especial en un territorio en la cual, por la razones que hayan dado lugar a ello, existe una variedad de especies notablemente exhuberante.

España habita más del 50% de las especies presentes en Europa y cerca de un 5% de todas las especies del mundo.

De este modo, en España habita más del 50% de las especies presentes en Europa y cerca de un 5% de todas las especies del mundo. Según los datos del último informe sobre el estado del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en España elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, contamos en total con más de 91.000 especies terrestres y cerca de 12.000 especies marinas vivas dispersas por nuestro territorio. De todas ellas, casi 70.000 son especies animales.

Especies en peligro en España

No obstante, pese a habitar en uno de los lugares más privilegiados para el desarrollo de la vida natural, sobre nuestra fauna también se ciernen amenazas que están provocando que muchas de estas especies encuentren cada vez más comprometido su papel en los ecosistemas que habitan. Según el citado informe, y centrando el tiro en la fauna, 88 de estas especies se encuentran en un estado vulnerable de conservación, lo que supone un paso previo a entrar en la categoría de especie en estado de extinción, cuya cifra, en la actualidad en nuestro país asciende a 65 especies. Todo ello sin tener en cuenta las 445 especies catalogadas en un régimen de protección especial, en las cuales se incluyen las especies merecedoras de una particular vigilancia y protección, que pese a no englobarse dentro de las categorías anteriores, se trata de especies sobre las que se cierne alguna amenaza.

Aunque nos gustaría mostraros en un artículo todas las especies en peligro de extinción en España, en esta ocasión hemos decidido enfocarnos en nuestra fauna y daros a conocer cuales son las 12 especies amenazadas más emblemáticas de nuestro país. En esta galería fotográfica os invitamos a conocerlas y os presentamos su situación actual en la lucha por la supervivencia.