Las mejores fotos de naturaleza del Wildlife Photography Awards 2018

Desde hace más de medio siglo, el Museo de Historia Natural de Londres organiza el concurso Wildlife Photographer of the Year en el que se premia a los fotógrafos que mejor han sabido retratar el comportamiento animal y plasmar la diversidad de la naturaleza. Las imágenes presentadas en este concurso transmiten la belleza de la naturaleza en su estado más puro, pero también conciencian sobre el respeto a la vida natural y fomentan el conocimiento del medio ambiente. Así pues no es solo un concurso, sino un verdadero altavoz para denunciar las amenazas que acechan el planeta.