Las mejores fotografías submarinas de 2019

Fotografía ganadora del tercer premio en la categoría: Marine Conservation

Un vaso de plástico me llamó la atención, ya que parecía extraño desde la distancia. Cuando me acerqué me sorprendió lo que vi. Dentro había un caballito de mar atrapado y flotando en la corriente. Mi corazón estaba sobrecogido por cómo este pobre caballito de mar se estaba asfixiando lentamente dentro del vaso de plástico. Me apuraron a ayudarlo, pero era importante para mí tomar algunas tomas rápidas, así puedo tratar de explicar a las personas qué tan malo es el uso de los productos plásticos especialmente cerca de las playas, ya que pueden terminar fácilmente en nuestros mares convirtiéndose en un asesino silencioso.

Foto: Noam Kortler / UPY 2019