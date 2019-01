Las mejores fotografías submarinas de 2018

Fotografía galardonada con el segundo premio en la categoría: Novice-DSLR

Jucaro, Cuba

Crocodylus acutus - Cocodrilo americano

En mis sueños fotográficos siempre quise capturar un cocodrilo salvaje. Pero incluso cuando he visto a muchos en la naturaleza, nunca he podido meterme en el agua con uno. Esa mañana vimos este cocodrilo llamado "El Niño". Me dijeron que era lo suficientemente amable como para acercarse a él. Nos estuvo observando durante bastante tiempo y, cuando decidimos ir al agua, estaba nerviosa pero emocionada. Me acerqué a él acerca de 10 pie, y cuando comenzó a moverse hacia mí, me puse más nervioso aún. Pero se movió con suavidad para mostrar que no estaba enojado. Vino hacia mí pero se zambulló por debajo, así que me di la vuelta para seguirle de cerca. Cuando se giró para mirarme, tuve la oportunidad de tomar esta foto con una gran sonrisa.

Foto: Antonio Pastrana / Ocean Underwater Photo Contest 2018