Consiguen grabar una tarántula comiéndose una zarigüeya

Muchos artrópodos son depredadores de vertebrados, por lo que desarrollan un papel importante en la estructura y el desarrollo de las cadenas alimentarias de ecosistemas ricos y diversos, como, por ejemplo, las selvas tropicales. Las arañas se cuentan entre los más voraces y diversos, pero hasta la fecha la comunidad científica tenía un conocimiento limitado de esas interacciones entre este tipo de depredadores y presas. Precisamente con este fin, documentar mejor este comportamiento animal conocido pero poco documentado, un equipo científico de la Universidad de Michigan se adentró en el espesor de una zona de tierras bajas del sudeste de Perú.

Después de escudriñar la zona, los biólogos registraron hasta 15 casos extraños y espeluznantes interacciones entre depredadores arácnidos y presas vertebradas, que incluían ranas, lagartos, serpientes y hasta mamíferos, entre los que destaca una zarigüella que encontró en el suelo del bosque.

Las imágenes, parte de un artículo titulado Ecological interaction between arthropods and small vertebrates in a lowland Amazon rainforest (Interacciones ecológicas entre artrópodos y pequeños vertebrados en un bosque tropical de tierras bajas de la Amazonia”, publicado el pasado 28 de febrero en la revista especializada “Amphibian & Reptile Conservation” ilustra, en opinión de uno de sus investigadores, el biólogo evolutivo Daniel Rabosky, la poca valoración que le ha dado la comunidad científica a los casos de depredación de vertebrados por parte de artrópodos.

La gran biodiversidad de Perú

Rabosky y su equipo se adentraron en diversas ocasiones en en la Estación Biológica Los Amigos, en la remota región de Madre de Dios, en el sudeste de Perú, para estudiar la biodiversidad de los bosques tropicales amazónicos de tierras bajas cercanos a las laderas de los Andes, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. En principio su objeto de estudio era la ecología de reptiles y anfibios, pero a lo largo de los años de trabajo de campo lograron documentar diversos ejemplos de estremecedores casos de arañas y otros invertebrados dándose un banquete con todo tipo de pequeñas presas: renacuajos, ranas, lagartos y hasta un ciempiés que se había comido viva a un ejemplar juvenil de serpiente y otro que había decapitado un ofidio y separado la piel del músculo.

En la zona de estudio existen unas 85 especies de anfibios (la mayoría ranas y sapos), y unos 90 de reptiles, con lo que, según apunta Rudolf von May, investigador postdoctoral involucrado en la investigación, el número de interacciones entre depredadores invertebradas y presas vertebradas puede ser más que considerable, y puede que incluyan ejemplos todavía más desagradables que una araña zampándose una zarigüella.