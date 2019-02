Confirmada la presencia del leopardo negro en Kenia

Los leopardos negros habían sido avistados en Kenia por lugareños, guías y biólogos, pero no se tenían imágenes de alta calidad de estos félidos provistos de melanismo, lo contrario al albinismo, una mutación genética en la cual el pelaje aparece completamente negro a la luz del día, aunque las imágenes infrarrojas consiguen revelar el característico diseño moteado que lucen los leopardos. "La historia más común que he escuchado es la de una persona que vio un gato negro que creyó que era un leopardo, pero o no llevaba una cámara consigo o al sacarla ya había desaparecido el animal. Por este motivo, los leopardos negros tenían algo de mítico. Incluso a nuestro guarda forestal principal, quien nos ayudó en el estudio, nadie le creía cuando contaba que había visto al leopardo negro", explica Nicholas Pilfold, un científico de San Diego Zoo Global (Estados Unidos), a National Geographic España. El estudio al que hace referencia, publicado a finales de enero de 2019 en African Journal of Ecology, supone la confirmación de que el leopardo negro (Panthera pardus pardus) vive en el condado de Laikipia, en Kenia.

Un artículo publicado por Jason Goldman en la edición internacional de National Geographic explica que hasta el año 2017 sólo se había confirmado un avistamiento: una fotografía tomada en 1909 en Adís Abeba, en Etiopía, que forma parte de las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos. Entre febrero y abril de 2018, unas cámaras trampa instaladas en cinco ubicaciones diferentes, en una zona contigua al sur de la reserva de fauna salvaje de Loisaba, en Kenia, registraron imágenes de alta calidad de una hembra subadulta de leopardo negro. "La hembra juvenil fue vista viajando con un leopardo más grande, cuya coloración del pelaje era normal, presumiblemente su madre", destaca Goldman. "Después de enterarse de los hallazgos de Pilfold, el personal de Ol Ari Nyiro Conservancy -a unos 50 kilómetros al oeste de Loisaba- encontró una imagen de alta calidad de un segundo leopardo negro, tomada en mayo de 2007", añade unos párrafos más adelante. La foto, tomada una década antes, debió de ser de otro individuo, lo que sugiere que los leopardos negros, también conocidos como panteras negras, son más frecuentes en Kenia que en otros países africanos.

Hasta el año 2017 sólo se había confirmado un avistamiento: una foto de 1909

"La hipotética adaptación del melanismo es para el camuflaje en hábitats sombreados. Sin embargo hay focos de bosque denso a 15 kilómetros de nuestra área de estudio, por lo que la expresión de esta mutación podría reflejar un patrón de dispersión genética desde zonas de origen con cobertura forestal", comenta Pilfold a National Geographic España.