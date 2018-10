¿Cómo comen los elefantes?

Los elefantes salvajes africanos pastan una media de l8 horas diarias durante las cuales no paran de comer. Así, un elefante africano adulto puede llegar a consumir unos 200 kilogramos de alimento al día, devorando cerca de 200 gramos de comida por minuto, el equivalente a dos mazorcas de maíz. Para comer a estas altas tasas, para estos animales se hace necesario coger con su trompa cuantas más comida sea posible de una sola vez.

Uno de los métodos de los que se valen para comer a esta velocidad la velocidad es barrer los alimentos con la trompa para formar una pilar para luego recogerlos. Ahora en un nuevo estudio experimental y teórico: Elephant trunks form joints to squeeze together small objects liderado por Jianing Wu de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Atlanta, y publicado recientemente en la revista Journal of the Royal Society Interface los científicos han estudiado y comprendido el método único por el cual los elefantes se valen de su trompa para formar una pila de alimentos y comprimiéndolos, llevárselos a la boca.

De este modo, para agarrar los alimentos más pequeños, el elefante forma una serie de articulaciones con su ttrompa, creando una columna de hasta 11 centímetros de altura que utiliza para empujar la comida. La trompa del elefante es similar a otros órganos sin huesos en la naturaleza, como los brazos de un pulpo, la lengua y el corazón humano. Estos órganos están compuestos por una gran variedad de músculos y tejidos conectivos. Se les conoce como hidrostatos musculares y se componen de fibras musculares entrelazadas y dispuestas en tres dimensiones. La trompa del elefante que pesa casi 150 kilogramos, es el músculo hidrostático más grande de la tierra, por lo que somete todo aquello que manipula a fuerzas gravitacionales sustanciales.

En este estudio, los científicos investigan los comportamientos utilizados por los elefantes para recoger varios elementos simultáneamente, y así, usando un sensor de fuerza, Wu y sus colegas mostraron que el elefante aplica una mayor fuerza a los trozos de comida más pequeños, y de la forma en la que esta fuerza es necesaria para solidificar las partículas en una masa sólida. Este trabajo muestra que los elefantes son capaces de modular la fuerza que aplican a los materiales granulares, aprovechando su transición de fluido a sólido.

Recoger múltiples objetos a la vez requiere práctica y la intuición física sobre cómo se comportan las pilas de materiales bajo las fuerzas aplicadas. Y aunque todavía se sabe poco sobre cómo los elefantes realizan esta hazaña, hay un creciente interés en robótica en la realización de tareas similares. Posiblemente, una vez más en el futuro, la ciencia se acabe inspirándose en la naturaleza para encontrar la solución o la explicación a un problema.