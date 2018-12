229 nuevas especies descubiertas en 2018

En lo profundo de las aguas de un remoto archipiélago brasileño, un equipo de científicos de la Academia de Buceo Profundo descubrió un pez tan deslumbrante que no notaron a un enorme tiburón junto a sus 6 crías flotando sobre ellos. "Este es uno de los peces más hermosos que he visto", dice el Dr. Luiz Rocha, co-líder de la iniciativa Hope for Reefs, quien junto con sus coautores nombraron al deslumbrante pez en honor a la diosa griega de la belleza, Afrodita. "Fue tan encantador que nos hizo ignorar todo lo que lo rodeaba". Tosanoides afrodita se une a otras 18 nuevas especies de peces, incluido otro pez de la Isla de Pascua, nuevos gobios y damiselas del Pacífico occidental, y varios nuevos peces de arrecife del este Atlántico descritos por el Dr. Tomio Iwamoto.

Foto: Luiz Rocha / Academia de las Ciencias de California