A salvo bajo el mar

Fotografía ganadora en la categoría: Cold Water

Isla de Anacapa, California, Estados Unidos

"Mientras nadaba por el denso bosque de algas marinas de la isla de Anacapa, sentí un tirón en mis aletas. Al darme la vuelta, encontré una foca común, con grandes ojos y una figura regordeta que me devolvía la mirada desde el interior de las algas. Sus enormes ojos parecidos a dibujos animados y su notable falta de cuello eran innegablemente lindos. Me miró por un momento más, antes de lanzarse hacia adelante. Nadando suavemente hacia mí, me agarró del brazo con sus aletas. Casi retrocedí en estado de shock por este gesto sorprendentemente humano. Cuando recuperé la compostura, miré hacia arriba y la encontré mirándome con los ojos llenos de curiosidad. Se quedó conmigo durante una hora y media, entrando y saliendo de las algas, mirándome nadar. No pude evitar preguntarme si sentía tanta curiosidad por mí como yo por ella.

Panasonic Lumix GX9 Camera, Olympus 14-42mm Lens (at 14) in a nauticam housing with a WWL-1 wet lens and two Inon S-2000 strobes / 1/100 sec at F5, ISO 400

Foto: Joanna Smart / Ocean Art Underwater Photo Competition 2020