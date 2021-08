5 cosas que quizás no sabías sobre el estado actual de las aves rapaces

La actividad humana presenta un fuerte impacto en las conocidas como aves de presa, por lo que muchas rapaces en la actualidad corren el riesgo de extinguirse. Es por ello que en un artículo que se publica esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences bajo el título Global patterns of raptor distribution and protected areas optimal selection to reduce the extinction crises, un equipo de investigadores dirigidos por el director del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad Autónoma de México, Gerardo Ceballos, ha examinado a conciencia la situación de las aves rapaces en todo el mundo, así como algunos elementos a tener en cuenta para su futura y eficaz conservación.

Para analizar el estado actual de este grupo de aves cazadoras, Ceballos y su equipo examinaron varios parámetros como el estado de conservación, los patrones de distribución, el rango geográfico o las tendencias poblacionales de este tipo de aves a nivel global. También la riqueza de especies en ciertos lugares del planeta, así como el número de endemismos de cada lugar.

Águila harpía Foto: Carlos Navarro

Los autores llevaron a cabo su trabajo a partir de las bases de datos BirdLife International y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, e identificaron 557 especies de rapaces existentes, las cuales representan el 5% de todas las especies de aves silvestres, y de las cuales el 30% de las especies se encuentran en peligro de extinción.

De todas ellas, la mayoría de las aves rapaces son diurnas según se desprende del estudio, y en comparación con las especies nocturnas, estas primeras tienen rangos geográficos de distribución significativamente mayores y se encuentran en latitudes más bajas.

Los investigadores también apuntan que el rango geográfico de alrededor del 28% de las especies de rapaces se limita a un solo país. También, por otro lado, que la riqueza de especies de rapaces varía geográficamente en todo el mundo. Mientras que las zonas áridas y templadas, así como las regiones polares, exhiben el menor número de especies de aves de presa, las regiones tropicales, incluidos los Andes sudamericanos, algunas islas del Pacífico y las regiones del Himalaya e Indo-Malayo, exhiben la mayor diversidad de rapaces.

A nivel de país, Indonesia cuenta con el mayor número de especies de aves de presa, y según los autores, los resultados sugieren la necesidad de mejorar las áreas protegidas existentes o crear nuevas reservas para proteger a las especies amenazadas, especialmente en China, India, Mongolia, Nepal y Rusia.