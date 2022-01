11 fotografías que retratan la naturaleza salvaje africana

Fotografía ganadora en la categoría: Art in Nature

Lago Natrón, Tanzania.

"Visto desde una avioneta el mundo de abajo se asemeja a una galaxia distante. Esta impresionante vista muestra flamencos menores en las llanuras de lodo del lago Natron, donde se reúnen para alimentarse en las aguas poco profundas y ricas en algas y sedimentos. Las aves dejan senderos mientras caminan a través del agua sobre el barro espeso y negro".

Canon 5D Mark IV; 24-105mm ƒ/4L IS II USM lens at 105mm; 1/3200 sec at ƒ/4; ISO 500; hand-held from light aircraft.

Foto: Paul Mckenzie / Mkapa Contest