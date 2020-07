10 fotografías inspiradoras para los amantes de las aves

Según el último informe de la Audubon Society , Survival by Degrees: 389 Bird Species on the Brink, dos tercios de las aves de América del Norte se encuentran en peligro de extinción por el Cambio Climático. Es por ello que, como parte de una constante e incansable labor de conservación y sensibilización hacia el mundo de las aves, cada año la asociación organiza el famoso concurso de fotografía ornitológica que lleva su nombre.

Así, el pasado miércoles 8 de julio se daban a conocer los ganadores de su ya undécima edición: seis grandes premios y cuatro menciones honoríficas que ponen en valor las mejores fotografías en las cuatro categorías del concurso: profesional, amateur, juvenil y plantas para los pájaros, en la cual se destaca el papel esencial que las plantas nativas desempeñan como hábitat natural y fuente de alimento para las aves. Las instantáneas, las cuales ponen el foco en la fauna aviar de América del Norte, fueron seleccionadas entre las más de 6.000 fotografías presentadas al concurso.

Según los organizadores, en la edición de este año se han valorado especialmente fotografías que evocaran el ingenio de los fotógrafos así como la capacidad de recuperación de algunas especies y la belleza de aves grandes y pequeñas, terrestres o acuáticas. En la siguiente galería fotográfica os mostramos los trabajos premiados.