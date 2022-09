Que nadie se lleve a engaño: el panda rojo y el panda gigante no son parecidos desde un punto de vista genético. Estos mamíferos tan característicos son los únicos supervivientes de la familia de los alúridos, y no tienen ninguna relación ni con un mapache ni con un gato, ni siquiera con el panda gigante, con quien solo comparte la dieta y el nombre: ‘panda’, una palabra que se cree procede de ‘pnigalya ponya’, que significa ‘[animal] que come bambú’ en lengua nepalí.