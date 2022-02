10 años bajo el agua: las mejores fotos submarinas de 2021

Fotografía galardonada con el primer premio en la categoría: Macro

Raja Ampat, Indonesia.

Esta foto fue tomada durante una inmersión nocturna en la que buscábamos a los famosos tiburones pintaroja ocelados de cola larga (Hemiscyllium ocellatum). Este pequeño me llamó la atención y me quedé con él con la esperanza de obtener algunos retratos. Me encantó el color alrededor de los ojos y su cara expresiva, así que pensé que sería un gran tema para la foto. Mientras tomaba algunas imágenes, noté que mis luces atraían un poco de plancton. Luego vi como el blenny se volvió realmente activo alimentándose de él.

Nikon D750 Camera. Nikon 105MM Macro Lens, Nauticam Housing, Dual Inon Z230 Strobes; F32, 1/160 sec, ISO 640

Foto: Nigel Motyer Ocean Art Photographer of the Year 2021