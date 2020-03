"WOMEN, un siglo de cambio" a través de los ojos de National Geographic

El Patio Andaluz del histórico Palacio de Gaviria acoge esta muestra fotográfica sobre el pasado, presente y futuro de las mujeres en el mundo. A través de unas 50 imágenes seleccionadas por la fotoperiodista y comisaria de la exposición Marisa Flórez, ofrecen una crónica global de las vidas de las mujeres a través del archivo fotográfico de National Geographic. Dividida en seis secciones que centran la atención del espectador sobre una cualidad de sus protagonistas —alegría, belleza, amor, sabiduría, fortaleza y esperanza—, la selección incluye tanto historias como retratos de mujeres que han desempeñado un papel destacado en la historia reciente.

WOMEN, que ya se expuso con anterioridad en el National Geographic Museum de Washington, es una exposición contundente, oportuna y diversa. En ella se muestran un conjunto de historias inspiradoras, conmovedoras y extraordinarias de mujeres que desafiaron los límites, superaron adversidades y abrieron nuevos caminos para sí mismas y para otras. De esta forma se conmemora a las pioneras que han hecho posible que pueda decirse, sin lugar a duda, que el futuro es en femenino. No hay una imagen que por sí sola pueda representar a la mujer, sin embargo, estas fotografías juntas ilustran el papel en evolución de las mujeres en sociedades a lo largo de todo el mundo, con composiciones que oscilan entre lo tradicional y lo provocador.

Una de las imágenes que se pueden encontrar en la exposición, en la sección de "Alegría". Foto: Amy Toensing

La fotografía más antigua de la exposición está firmada por L. Gauthier, data de 1919 y retrata a dos jóvenes vestidas con trajes tradicionales portando las flores de la amistad. La más reciente fue realizada en Kenia por Nichole Sobecki en 2018 y retrata a una conocida corredora de fondo keniata bailando con los estudiantes de la escuela fundada por ella misma.

En la selección se incluyen imágenes captadas a lo largo de todo el mundo, desde la India a Kenia, pasando por Estados Unidos, España o Japón. En ella se encuentran representadas un buen número de mujeres fotoperiodistas que han trabajado para National Geographic como Amy Toensing, Ami Vitale, Newsha Tavakolian, Lynsey Addario o la propia Marisa Flórez. Asimismo, la inauguración de la exposición WOMEN en Madrid coincide con el estreno por parte de National Geographic, el próximo 8 de marzo a las 20:00 h, de la versión doblada al castellano del documental "The Cave" dirigido por Feras Fayyad y nominado en la reciente edición de los premios Oscar.

El archivo histórico de National Geographic

Como no podía ser de otra manera las mujeres han jugado un papel decisivo en el relato de National Geographic a través de sus más de 130 años de historia. Así, su archivo histórico ofrece imágenes cautivadoras de las mujeres a través del tiempo: cómo han sido percibidas, cómo han sido tratadas, cuánto poder han tenido (o no tuvieron), cómo se enfrentaron a los desafíos, y cómo ocupaban su tiempo, desde inicios del siglo XX hasta el presente. Aunque esta exposición está basada en la colección de la Sociedad National Geographic, no representa solo historia. Los archivos son una colección viva, en crecimiento constante para abarcar el mundo moderno, albergan más de 60 millones de imágenes que se han acumulado desde la fundación de la Sociedad en 1888: fotos publicadas y no publicadas, diapositivas, negativos y placas fotográficas, entre otras.

"Belleza", en la exposición en Madrid. Foto: J. Baylor Roberts

En palabras de la fotoperiodista Sarah Leen, “a principios del siglo XX, las imágenes de la revista —determinadas por las limitaciones técnicas de la fotografía de entonces y por un punto de vista occidental muy colonialista— solían retratar a las mujeres como bellezas exóticas, posando en sus trajes tradicionales o con los pechos desnudos”. Según señala Leen, “esto refleja quién estaba tras el objetivo en aquellos días: hombres blancos mayoritariamente”. Para la que fuera directora de fotografía de National Geographic, “con la evolución de la tecnología de las cámaras, las imágenes de las mujeres se volvieron más activas, pero aún se centraban mucho en los arquetipos tradicionales: mujeres, hermanas, madres”.

“En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres adoptaron más papeles: contribuyendo al esfuerzo de la guerra trabajando en la industria, los hospitales, el ejército. En la posguerra, la revista retomó perspectivas más domésticas. Las mujeres sonrieron unas décadas más hasta los 70, con la llegada de una fotografía que captaba una imagen de la vida sin adornos”, escribe Leen. Continuando con esta evolución, WOMEN aspira a explorar los desafíos y los triunfos que las mujeres pueden encontrar en un futuro, así como aquellos que enfrentaron en el pasado.

Información práctica

Palacio de Gaviria – Patio Andaluz C/ Arenal, 9 - 28013 Madrid.

Precio: 5€ entrada general | Gratuita menores de 5 años.

Más informaciónsobre la exposición y entradas a la venta.

Horario:

De lunes a jueves y domingos de 10h a 20h.

Viernes y sábados de 10h a 21h.

* La taquilla cierra una hora antes.