Visita exclusiva a puerta cerrada en el Museo Arqueológico de Alicante

El próximo sábado 22 de enero a las 19 horas, los suscriptores y suscriptoras de National Geographic y de Historia National Geographic están llamados a vivir una experiencia espectacular: una visita nocturna a puerta cerrada al imponente Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). En concreto, podrán recorrer, en exclusiva, y en pequeños grupos, una de las exposiciones estrella del año: Etruscos, el amanecer de Roma.

Se trata de una oportunidad única para conocer a fondo esta cultura de la antigüedad gracias a una instalación de última generación y de enorme calidad. Acompañada de una sugestiva gráfica e impactantes medios audiovisuales, permite descubrir una de las civilizaciones mediterráneas que coexistió a la cultura griega y a la resplandeciente luz de la todopoderosa Roma a través de las tres salas de exposiciones temporales del MARQ.

Hay 75 plazas disponibles para suscriptores. Formulario para inscribiros, aquí.

Etruscos. El amanecer de Roma se inauguró el pasado 26 de agosto en el MARQ. Aunque su finalización estaba prevista el 12 de diciembre de 2021, gracias al éxito y al elevado número de visitantes ha sido prorrogada hasta el 20 de marzo de 2022. La muestra, comisariada por Giuseppina Carlotta Cianferoni, recoge un total de 150 piezas originales de la antigua Etruria procedentes del Museo Arqueológico Nacional de Florencia y del Museo Etrusco Guarnacci de Volterra, en la Toscana. Con tan solo dos réplicas: l’Ombra della Sera y el famoso Hígado de Piacenza.

El legado etrusco expuesto nos invita a reflexionar sobre esta fascinante cultura, su sofisticación y riqueza, por la prosperidad agrícola de la zona, el descubrimiento de recursos metalúrgicos en la costa tirrénica, su valiosísimo patrimonio cultural y tecnológico, su pujante comercio y cómo no, su organización social, tan cuestionada por griegos y latinos. Un cuidado y mimado diseño expositivo nos envuelve en distintos ambientes para ir desengranando aspectos tan relevantes como la economía, el comercio, la sociedad y con ello el papel de la mujer y el apogeo de los príncipes etruscos, así como todos los aspectos relacionados con la religión, su multitud de deidades y los rituales funerarios.

Etruscos, el amanecer de Roma nace de la colaboración entre la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante, la Fundación de la Comunitat Valenciana MARQ y el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) con algunas de las instituciones culturales más importantes de Italia como la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia di Pisa e Livorno.

La exposición es accesible e inclusiva para todos los públicos ya que cuenta, entre otros recursos, con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación tales como maquetas tiflotecnológicas, réplicas en 3D, textos en Braille, puntos de intérprete en Lengua de Signos Española, lectura fácil, etc.

Fecha: sábado 22 de enero, 19 horas.

Dirección: Plaza Doctor Gómez Ulla s/n - 03013 ALICANTE

Podéis reservar vuestra plaza aquí