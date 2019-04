The Tulip, el nuevo rascacielos de Londres diseñado por Foster

Londres es, sin duda, una de las ciudades más cambiantes de los últimos tiempos. Tras la reciente inauguración de The Shard, con 309 metros de altura y 95 pisos, se acaba de anunciar el nuevo proyecto que cambiará completamente el perfil de la ciudad: The Tulip. Su altura, su sorprendente diseño, su ubicación y su modernidad lo convertirán sin duda en uno de los nuevos iconos de la City, el centro financiero londinense. Eso sí, hasta 2025 no se inaugurará esta mole de más de 300 metros llena de miradores y elementos futuristas.