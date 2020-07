Samuel Rial y Lobo Hispano: así son los ganadores del I Concurso de Redacción Periodística de National Geographic y RBA Libros

Samuel Rial tiene 15 años y ha ganado el primer premio de la 1ª categoría (3º y 4º de ESO) del I Concurso de Redacción Periodística para Jóvenes convocado por National Geographic y RBA Libros con su editorial El abismo de la humanidad. Vive en Vilarello, Valga, Pontevedra y estudia en el IES de esta población gallega. "Es una localidad rural de Galicia que se caracteriza por su diversidad paisajística. En mi vida, el medio ambiente lo es todo. Incluso tengo una especie de microproyecto de reforestación con 30 árboles, poco a poco".

Admite que le costó resumir en 500 palabras el editorial periodístico sobre el Día de la Tierra que se pedía. "Eran solo 500 palabras para explicar algo tan complejo… No tenía esperanzas en presentarlo hasta que se declaró el estado de alarma y pude dedicarme a él durante la cuarentena, en plena reflexión personal. Aunque el editorial lo escribí en una tarde, me llevó meses poder recopilar todos los datos necesarios para que mis ideas tuviesen sentido", cuenta el ganador del premio.

Diferente es el caso de Lobo Hispano, que con su trabajo Manifiesto por un derribo ha conseguido el primer premio de la 2ª categoría (1º y 2º de Bachillerato) y cuyo camino para componer un gran trabajo fue distinto. "Me gustaría embellecer el proceso, pero fueron unas horas pensando en todo lo que quería decir alto en el debate por el clima y un ordenador lento y recalentado. Fue tomar nota de ideas que ya habían visitado mi cabeza".

Un profesor de 1º de Bachillerato del instituto Montserrat Roig del barrio de Gracia, Barcelona, donde estudia, fue quien le animó a presentarse. "Este ha sido mi primer concurso de redacción y tengo claro que no será el último. Perderé muchos, pero este me da ánimos". Respecto al tema, este barcelonés de 17 años lo tenía claro: "El medioambiente es el tema que más me está influenciando y va a influenciar mi vida, y a través de pequeñas charlas y grandes personas estoy aprendiendo el cambio desde la rutina".



Imposible no preguntar a estos jóvenes sobre sus planes de futuro. Samuel Rial explica que "el problema de ser una persona polifacética y tener tantos intereses diferentes deriva en situaciones de indecisión, pero me gustaría estudiar Biología, concretamente biología evolutiva, aunque tampoco descarto otras posibilidades como historia, física, etc…".

Por su parte, Lobo Hispano no sabe qué estudiará pero tiene una imagen de su futuro clara: "Me gustaría verme viajando con una mochila de mano, en un mundo en el que de nada puedes sacar algo, e improvisar. Quiero una vida que sea un papel en blanco el máximo de tiempo posible".

Desde National Geographic España les deseamos mucha suerte a los dos y ojalá que todos los papeles en blanco acaben siendo tan especiales como el que llenaron con sus palabras.

Podéis leer todos los trabajos ganadores y también los finalistas en este artículo.